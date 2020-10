News Tropico 6 (Switch)

Tropico 6 - Nintendo Switch™ Edition Trailer (UK) 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans la famille des jeux de stratégie, je voudrais Tropico 6 : ce rêve devient réalité avec l'annonce par Kalypso Media de la sortie du jeu de stratégie sur Nintendo Switch.Dans cette version Switch qui permet de profiter de l'aspect nomade de la console pour emporter le jeu partout, on trouvera si l'on en croit le communiqué de presse un "concept de palais exclusif à personnaliser", comprenant sa "mare aux flamants roses".Le but de Tropico 6 est dans la lignée de la série : incarner un dictateur sur l'île de Tropico – il faut quand même reconnaitre que c'est plus drôle quand on s'improvise ignoble dirigeant despote et violent. Notre mission ? Faire prospérer l'ile dans 4 époques différentes. Evidemment, vous pourrez aussi opter pour la méthode douce, et devenir un honnête homme d'État pacifiste.La puissance de calcul des machines actuelles a permis aux équipes de développement d'aller plus loin dans l'aspect gestion du jeu : on va pouvoir gérer d'immenses archipels, "construire des ponts pour relier les iles les unes aux autres".Et comme un dictateur aime bien piller ses voisins, il sera possible d'envoyer ses citoyens voler des trésors mondiaux comme la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel. Voici quelques images de la version Switch, qui nous donne donc rendez-vous le 6 novembre prochain (les précommandes sont ouvertes dès à présent sur l'eShop) :