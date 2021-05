News Pokémon (saga)

Vous chassiez les Pokémon ? Et si vous chassiez les Shiny Pokémon désormais ? Ce sport consiste à rechercher des versions spéciales des Pokémon dans les jeux, avec une couleur alternative de leur couleur originelle.Le fait est que les Pokémon Shiny sont rares, et les trouver peut demander plusieurs heures de patience, voire de traque : 8 générations de Pokémon plus tard, ce sont ainsi pas moins de 900 créatures différentes à capturer... alors que certains Pokémon existent également en différentes versions Shiny, histoire de rendre la mission quasi-impossible."Quasi", car depuis quelques jours, un joueur a réussi le challenge : en affichant dans son application Pokémon Home (une application payante ) tous les Pokémon Shiny capturés, il a prouvé que c'était possible ! Et surtout que c'était donc fait ! Appelé @Kyudan_pokemon, cet internaute a posté son exploit sur Twitter... et a de fait attiré l'attention d'un certain Junichi Masuda, le créateur de Pokémon !Et la réaction de Junichi Masuda en personne :Quelques centaines de Pokémon Shiny plus tard, inutile de dire qu'il s'agissait d'une mission au long cours pour ce joueur passionné par Pokémon ! Des centaines de Pokémon Shiny plus tard, le voici désormais à son heure de gloire sur le Net, grâce à un simple tweet !Allez faire un tour dans votre Pokémon Home : où en êtes-vous dans votre propre capture des Pokémon Shiny dans les différents jeux Pokémon disponibles ? Peut-être étiez-vous à "ça" d'être salué par Junichi Masuda vous aussi ? Comme quoi la célébrité, parfois, ça ne tient à rien !Source : NintendoLife