News Finance et chiffres de vente

La Nintendo Switch place encore une fois trois de ces jeux, et Mario Kart 8 Deluxe se place même une nouvelle fois en première position.Luigi's Mansion 3 occupe lui la troisième place, tandis que Pokémon Epée ferme le top en cinquième position.Si on retrouve donc les mêmes jeux que la semaine dernière, les jeux Switch perdent néanmoins quelques places. Le top 3DS est lui quelques peu surprenant cette semaine.Si Luigi's Mansion reste premier, on est étonné de voir resurgir Wario Ware Gold en seconde position, et Captain Toad Treasure Tracker en troisième position.Le top sera-t-il bouleversé la semaine prochaine ? La sortie du dernier titre Dragon Ball Z, sous-titré Kakarot, sur PS4, Xbox One et PC pourrait bien changer la donne. Réponse dans sept jours.Source : LE S.E.L.L