The Wild At Heart, petite pépite indépendante à surveiller le 16 novembre 2021

C'est toujours agréable de pouvoir profiter d'un titre sur Switch en édition physique ( avec Artbook exclusif et une feuille d'autocollants en bonus), mais dans le cas de The Wild at Heart, ce choix est totalement justifié pour lui permettre d'avoir une plus large écoute.

The Wild At Heart est un jeu d'action aventure qui débute à Willowvale. Nous y rencontrons Wake, un enfant assez solitaire, gros joueur de jeux vidéo dans sa chambre, et sa meilleure ami Kirby (coucou le clin d'oeil), toute aussi accro que lui aux mondes virtuels ludiques. face à ce refus de la vie quotidienne, les deux enfants fuguent et partent à l'aventure. Ils vont basculer dans le monde parallèle de Greenshields, où habitent des esprits, des créatures magiques entièrement dévouées à la protection de la nature. Les deux enfants basculent cependant au cœur d'un conflit qui menace de faire effondrer ce monde parallèle et vont devoir agir pour rétablir l'équilibre, luttant contre l'esprit diabolique et ses ombres qui se déploient la nuit (attention à ne pas trop vous éloigner de votre feu de camp protecteur).



Pour vous aider dans la bataille, vous aurez une petite armée d’esprits dans un esprit très Pikmin. En effet, les Farfelins sont dotés de caractéristiques particulières en fonction de leur couleur. Les rouges permettent d'interagir avec le feu, les bleus résistent à la glace, les violets peuvent casser des cristaux avec leurs pics. Le jeune Wake peut ainsi lancer sa petite armada pour saisir des items, construire des ponts et accès avec les éléments qui vous entourent et servir d'armes contre les créatures hostiles. Pour agrandir le nombre de Farfelins disponibles, il faudra récupérer des orbes de couleur.

Si ce gameplay vous fait penser à Pikmin, ce n'est pas pour rien, on sent un hommage à l'univers Nintendo. Mais attention, The Wild At Heart s'en différencie suffisamment par une direction artistique magnifique dont on espère qu'on retrouvera la qualité visuelle sur le portage Switch (cela devrait claquer au niveau des couleurs pour les futurs possesseurs de la version OLED Switch). Outre ce bel univers visuel, la musique est signée par Amos Roddy (Cloud Gardens, Kingdom Two Crowns) et se montre superbe. Nous avons une vraie petite pépite indépendante.

Mais Pikmin n'est pas la seule source d'inspiration pour ce titre puisqu'on retrouve un petit côté Luigi's Mansion. En effet, Wake se voit doter en début de partie d'un aspirateur qui lui permettra d'aspirer des items et autres objets, ainsi que des Farfelins coincés dans le décor. On retrouve aussi des options de craft comme développer des potions pour augmenter tes capacités et créer des lampes pour produire de la lumière afin de repousser les ombres hors de ton chemin. Quelques énigmes et des quêtes annexes pour venir aider certains habitants de cette étrange contrée et voici un titre qui devrait séduire un large public pour une aventure d'une bonne dizaine d'heures.

The Wild At Heart: Watch the First 20 Minutes - New Gameplay Today 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous le 16 novembre 2021 sur Switch pour le verdict final.