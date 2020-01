News The Walking Dead: The Final Season (Switch)

The Walking Dead: Season Two est disponible depuis le 21 janvier 2020 pour 14,99 € sur l'eShop et nécessite 5587 Mo pour s'installer (interface en français heureusement).





The Walking Dead: A New Frontier (saison 3) est également disponible depuis la même date sur l'eShop, toujours à 14,99 € et nécessite 8126 Mo pour s'installer (toujours interface en français).







Telltale's The Walking Dead Seasons 2 and 3 now on Nintendo Switch! 23/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Cela permet ainsi d'avoir l'ensemble des épisodes The Walking Dead disponibles sur Nintendo Switch car jusqu'à présent nous n'avions que la saison 1 complète et le final, ce qui n'était guère engageant pour les joueurs Switch.

Si pour le moment, nous sommes obligés d'acquérir tous les épisodes séparément, on espère voir débarquer dans quelques temps une compilation permettant d'obtenir d'un coup l'ensemble des épisodes. Allez-vous vous lancer dans cette franchise d'aventure narrative avec votre Switch ?







On apprécie de voir débarquer l'intégralité de la saga de Telltale Games (hormis un spin-off) sur Switch, avec la reprise en main du studio par Skybound Entertainment, créé par Robert Kirkman, le papa de la saga. Comme le développement de The Wolf Among Us 2 a pu reprendre sous la bannière Telltale/ LCG Entertainment, on croise les doigts pour que cet autre saga puisse un jour débarquer sur la Switch.