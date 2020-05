News The Takeover (Switch)

Gameplay: Le gameplay est conçu autour d'un nouveau système de combo qui vous permet d’enchaîner les coups de poing et les coups de pied, et même une mécanique de juggle. Une barre de pouvoir se remplira au fil de vos combos, et permettra de déclencher une attaque dévastatrice.

The Takeover Official Trailer (English) 20/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 2017, le jeu de beat'em old school The Takeover a été confirmé pour Switch, et il faut bien dire qu’on l’avait un peu oublié. Trois ans plus tard, et après la sortie d’un certain Streets of Fighter 4, voilà que Danen nous donne enfin une date de sortie. La mise à jour de l’eShop vient de révéler que The Takeover serait disponible ce 4 juin.Voici un aperçu du titre:The Takeover est un beat'em up à défilement horizontal inspiré des classiques des années 90 tels que Streets of Rage et Final Fight. Combattez en solo ou aux côtés d'un ami en coopération locale dans l'un des trois modes de jeu proposés, Arcade, Survival et Challenge. Le jeu disposera de 7 niveaux et de quatre personnages jouables. Il sera possible de changer de personnage en échangez temps réel dans un mode de jeu à débloquer.Vous pouvez également trouver et utiliser des armes telles que des épées ou des mitrailleuses disséminées dans les niveaux. Enfin, chaque personnage est équipé d'une arme de poing unique, avec peu de munitions alors utilisez-les à bon escient.Musique: la bande originale du jeu contient de la musique de Little V Mills, Richie Branson, James Ronald et même Yuzo Koshiro!Style visuel: le style artistique se compose d'un mélange de sprites en pixel art et d'arrière-plans détaillés en temps réel tandis que l'histoire est présentée au moyen de cinématiques façon bande dessinée.