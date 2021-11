The Pokémon Company s'associe à la cristallerie de Baccarat

The Pokémon Company s'est associé à la célèbre société française Baccarat pour présenter trois objets de collection marquant avec tout leur savoir faire technique le 25e anniversaire de la célèbre franchise Pokémon.

Les produits seront disponible en quantité limitée et il faudra sortir la carte bancaire pour pouvoir vous offrir l'un de ces précieux.

On commence par une sympathique figurine de Pikachu de 5,7 pouces (soit environ 14,5 cm de hauteur, 7,5 cm de largeur et 12 cm de longueur, pour une masse de 950g) pour 440 dollars, soit 350 euros. Le lien pour accueillir ce bien est ici

Tout ceci reste encore accessible pour les amateurs (c'est tout de même un peu plus compliqué à produire qu'un simple moulage en résine). Le troisième produit entre dans une autre catégorie ! Son prix va vous calmer tout de suite : 25 0000 dollars, soit 20 000 euros ! Cette pièce maîtresse de cette collection est le "Fragment Pikachu", un joli bébé de 30 cm de hauteur pour 14,5 cm de largeur et 22 cm de longueur, pesant 8,3 kg, conçu par l'artiste japonais Hiroshi Fujiwara. Il ne sera fabriqué qu'en 25 exemplaires. On comprend mieux le prix de cette rareté mais gare à ne pas l'égarer ou le faire tomber sur le sol.Si vous craquez pour ce modèle et que vos moyens financiers vous le permettent (on se doute qu'il y aura quelques vérifications bancaires), c'est par ici pour le commander depuis la France.