News The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition (Switch)

Après une première édition disponible en 2018 et toujours disponible sur l'eShop de votre Switch, voici le temps d'une édition plus complète, la Definitive Edition. Les détenteurs de la première édition pourront acquérir cette nouvelle version à prix plus doux (0,99 €) et le jeu sera disponible en promotion jusqu'à la fin de l'année à 3,99 € au lieu de 4,99 €.

A la base, The Adventures of Elena Temple se présente comme une compilation de sept portages d’un ancêtre fictif de Tomb Raider et d’Uncharted, les développeurs ayant repris le graphisme old shool (et la maniabilité) pour simuler un gameplay identique sur 7 parodies de consoles et ordinateurs (on reconnait le Mac, le PC sous MS-DOS, une inspiration des TO7/MO5 et du Game Boy parmi les propositions). Bref les fans d'émulateurs qui jouent à des titres ZX Spectrum ne seront pas dépaysés par ce gameplay de type plateforme action/réflexion, où l'on passe son temps à sauter et à tirer, avec cependant comme contrainte la possibilité de n'avoir que deux balles dans son barillet, ce qui est fort peu.