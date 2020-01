Un beau weekend s'annonce pour les fans de Tetris 99 avec le début dès le 30 janvier, aujourd'hui donc, de la 11e Coupe Maximus. Cet événement très populaire auprès de la communauté Tetris propose des récompenses plus qu'intéressantes pour les participants.Et pour y participer, il suffira de jouer entre le 30 janvier et le 3 février pour accumuler le plus de points possibles durant cette période. Et à la clef, il y aura un magnifique lot de 999 points Gold pour chaque participant s'étant classé parmi les 999 meilleurs scores.Pour rappel, les points Gold peuvent être utiliser dans l'eShop pour l'achat de jeux par exemple, ou d'autres goodies. Naturellement, il faudra être membre Nintendo Switch Online pour pouvoir participer aux batailles en lignes de Tetris.