News Tetris 99 (Switch)

TETRIS® 99 Grand Prix 13 (Nintendo Switch) 05/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le 13e Grand Prix de Tetris 99, Nintendo a jeté son dévolu sur Animal Crossing: New Horizons : du 13 mai à 9h au 17 mai à 8h59, l'éditeur vous propose de "muscler vos réflexes" avec cette étonnante association qui permettra, si vous marquez plus de 100 points, de gagner le thème spécial Animal Crossing qui ornera ensuite vos parties endiablées !Dans ce nouveau tournoi, comme c'est déjà arrivé dans le passé, il suffit de marquer 100 points durant la période pour disposer du thème, avec un nombre de points fonction de votre classement partie après partie :- 1e place : 100 points- 2e place : 50 points- 3e place : 30 points- 4e-10e place : 20 points- 11e-30e place : 15 points- 31e-50e place : 10 points- 51e-90e place : 5 points- 91e-99e place : 1 point (l'important, c'est de participer :p)Le thème vous permettra de découvrir un environnement graphique inspiré d'Animal Crossing: New Horizons, avec musique inspirée du jeu jeu et aspect des blocs Tetris aux couleurs du jeu.Rendez-vous est donc pris dès jeudi pour ce nouveau Grand Prix ! Tetris 99 est disponible gratuitement, mais uniquement à tous les abonnés au service Nintendo Switch Online. Avec des packs de DLC quant à eux payants, les fans de Tetris ont pu découvrir de nouveaux modes de jeu qui rappelaient les émotions d'antant ! Tetris, le jeu qui ne vieillit pas !