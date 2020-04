News Telling Lies (Switch)

TELLING LIES by @mrsambarlow is coming to Nintendo Switch, PS4, and Xbox One on April 28th. https://t.co/hluzO1QZeZ pic.twitter.com/rgM6OI4mii — Annapurna Interactive (@A_i) April 21, 2020

TELLING LIES | Console Release Date Trailer 22/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Déjà disponible sur PC et iOS depuis août 2019, Telling Lies sortira dans moins d'une semaine sur Switch. Développé par la même équipe que Her Story, le jeu proposera le même système de jeu, à savoir fouiller dans des enregistrements vidéo pour dénouer le mystère qui entoure cette fois non pas une mais quatre personnes.Tout comme dans Her Story, vous explorerez une base de données et trouverez des vidéos en tapant les mots clés dans le moteur. Cette fois-ci, les extraits vidéos couvriront deux années entières de la vie des quatre protagonistes, tous liés par un énorme mensonge.Telling Lies sera proposé en anglais sous-titré français, le jeu faisant appel à de véritables comédiens (Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishe et Angela Sarafyan) dans ces séquences de full-motion vidéo. On pourra regretter ce choix, mais le jeu des acteurs jouant un rôle déterminant dans la détection des mensonges éventuels, il vaut mieux ça qu'une localisation complète de mauvaise qualité.