Nintendo a profité de l'attention des fans à l'occasion de la présentation d'une nouvelle bande annonce pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury pour dévoiler une édition spéciale de la Nintendo Switch aux couleurs de Mario, où bleu et rouge seront de rigueur.La Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition sortira comme Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février prochain. Il s'agit d'une édition spéciale de la console aux couleurs préférées de Mario, le bleu et le rouge, que l'on retrouve sur la station d'accueil, la console, les Joy-Con, le Joy-Con Grip, et dans le pack on trouvera aussi une pochette de transport, elle aussi aux couleurs de Mario.Pour la première fois, en effet, la console sera elle-même dans une couleur différente du sobre noir d'origine, commun à toutes les éditions de consoles, même si de récentes éditions limitées avaient permis aux fans de découvrir des motifs spéciaux, comme sur la Switch Animal Crossing.Source : Nintendo Everything