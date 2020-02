News Warface (Switch)

Warface for Nintendo Switch | Undocked Gameplay (Direct-Feed Switch Footage) 17/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Warface, le jeu aux 80 millions de joueurs, vient de sortir sur Nintendo Switch aujourd'hui, ce 17 février 2020. Il s'agit d'un FPS en Free to play sorti en 2013 sur PC puis sur les consoles de Sony et Microsoft en 2018.Il s'agit du premier jeu fonctionnant avec le moteur CryEngine de Crytek disponible sur Switch, offrant une performance de 30 FPS en 720p en mode TV, et en 540p en mode portable.Edité par My.Games, Warface arrive sur Switch avec tout ce qui fait le charme d'un FPS : support du mode gyroscopique, vibrations HD, chat vocal et jeu en ligne, le tout sans avoir besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online, vu qu'il s'agit d'un jeu free to play.Sur Switch, 5 modes en PvP seront proposés : Free For All, Team Death Match, Plant the Bomb, Storm, et Blitz, tandis que toutes les missions PvE sont disponibles à l'instar des autres consoles et machines du marché.Comme tout bon FTP, Warface propose des achats in-game que l'on peut, sur Switch, effectuer sur l'eShop : on va ainsi pouvoir acheter des Kredits, le Captain's Pack comprenant l'APS Stechkin et 600 Kredits, ou le Yakuza Pack comprenant 6 armes et 2000 Kredits.Si vous avez eu l'occasion d'essayer Warface sur Switch, n'hésitez pas à nous en dire tout le bien que vous en pensez en commentaire ci-dessous !Source : Eurogamer