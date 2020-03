News Super Mega Baseball 3 (Switch)

Super Mega Baseball 3 est une simulation de baseball avec un petit côté arcade détonnant, rendant le jeu assez cartoon. Cette simulation est développée par Metalhead Software, avec pour la première fois un mode Franchise complet intégrant le recrutement des joueurs et le suivi de leur carrière sur plusieurs saisons, des graphismes améliorés, une interface utilisateur retouchée, de nouveaux stades (14 seraient intégrés dans le jeu), un nouveau contenu pour les personnages et de nouvelles mécaniques de jeu (comme l'ajout de coups manquants jusqu'à présent, tels les balles passées, les lancers sauvages, les coups de pioche et la possibilité de jouer avec un frappeur désigné).





Le titre devrait coûter dans les 45 $ (nous n'avons pas encore la confirmation du tarif Switch en Europe) et permettra de jouer en cross-plateforme sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC Steam à compter du mois d'avril 2020,sur l'eShop. Une version démo gratuite semble prévue le jour de sa sortie en avril 2020 (sans date précise) pour tester le mode Pennant Race, de manière de permettre de créer une petite communauté de joueurs en ligne.





Dans ce troisième opus, on devrait à nouveau pouvoir dégommer le lanceur de balle, une action permise dans le second opus. Les graphismes semblent avoir gagné en netteté et les éclairages de jour comme de nuit ont bien évolués. Le studio semble promettre du 60 images par seconde pour toutes les versions, ce qui semble très bon pour la version Switch, qui tournerait en résolution 900p calée dans sa station d'accueil. Pour les autres plateformes, on aura du 1080p 60 images par seconde, le PC se distinguant par la compatibilité graphique jusqu'en 4K.



Alors que les deux premiers opus avaient reçu de très bonnes critiques, tout ce beau travail avait été quelque peu gâté par des packs payants de contenu téléchargeable, pour pouvoir personnaliser ses équipes et recevoir de nouveaux stades. Une erreur que ne souhaite pas reproduire Metalhead avec ce troisième opus.





Il s'agit de l'expérience la plus complète que nous ayons jamais organisée, avec beaucoup de contenu et une bonne variété de modes qui couvrent le mode solo et le gameplay en ligne, a déclaré le co-fondateur de Metalhead, Scott Drader. Nous avons gardé les choses simples - un seul achat vous permet d'obtenir l'ensemble du package et il n'y a aucun achat dans le jeu.

Une excellente nouvelle pour les amateurs, la concurrence assez faible sur le marché de la Switch devrait lui permettre de décrocher une bonne audience.





Super Mega Baseball 3 - Announce Trailer 03/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube