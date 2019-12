News Super Dragon Ball Heroes World Mission (Switch)

Nintendo Switch「スーパードラゴンボールヒーローズ ワールドミッション」第5弾無料アップデート紹介PV 24/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bandai Namco ne se moque pas des joueurs de DBH : World Mission. On en arrive déjà à la cinquième mise à jour en mois d'un an, et le prochain contenu à venir risque de réveiller quelques souvenirs des fans de Dragon Ball Z, et de la saga des Budokai de l'ère 128 Bits.On découvre ainsi dans cette vidéo de présentation de nombreux personnages iconiques comme Son Gohan SS2 faisant le Kaméhaméha Père-fils, Cell qui absorbe C18 pour se transformer en plein combat, Super Vegeto et son attaque Epée de l'esprit... Le recyclage des animations et modèles 3D des jeux Budokai et Tenkaichi Budokai ne manquera d'attirer l'attention des fans de longue date, et force est de constater que cela fonctionne plutôt bien sur votre serviteur.Au menu de cette mise à jour, attendue le 9 janvier, 17 nouvelles cartes, 5 nouvelles missions, 3 nouveaux modules de combats et évidemment un lot d'accessoires et d'éléments de personnalisation. Si vous étiez passé à côté de Super Dragon Ball Heroes : World Mission, on vous rappelle que le test du titre est disponible sur PN juste ici