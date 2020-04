StarCrossed

En bref est une série d'actualités qui nous permet de revenir sur quelques jeux pour lesquels nous n'avions malheureusement pas le temps d'écrire une actualité complète. Trois jeux ont retenu notre attention ces dernières heures dans le monde merveilleux du jeu indépendant : StarCrossed, Gerritory et Pangeon, tous trois en approche sur Switch.StarCrossed sortira sur Nintendo Switch le 29 avril prochain. Si la bande-annonce ci-dessous vous en dira plus que 1000 mots sur ce jeu édité par Whitehorn Digital et développé par Contigo Games, précisons néanmoins qu'il s'agit d'un jeu d'action arcade qui se jouera à deux joueurs en choisissant parmi les 5 personnages disponibles.Un mode Histoire et un mode Arcade (sans fin) seront proposés, avec le classement en ligne qui va bien. La BO du jeu a été composée par PearlPixel.Gerritory est un jeu développé en Chine par le studio Digital Crafter. C'est un party-game qui sortira sur Switch le 7 mai prochain et qui a obtenu une foule de prix en Chine ces deux dernières années. Le but du jeu est de se déplacer dans à travers des niveaux et des briques de couleur pour marquer des points.Encore une fois, on a une bande-annonce qui permet de saisir le gameplay du jeu :On termine ce mini tour d'horizon de jeux indépendants à venir avec la sortie de Pangeon, calée pour 2020 sans plus de précision pour le moment.Développé et édité depuis la Pologne, par Ultimate Games et MrCiastku, c'est un rogue like qui s'inspire des jeux d'exploration de donjon, dans un pur style 16 bits, pour affronter des hordes de bestioles en tous genres.8 niveaux, 10 types d'armes et devinez quoi : une bande-annonce à découvrir ci-après !Sources : Nintendo Everything (et là aussi ), Nintendo Insider