News Mario Tennis Aces (Switch)

"Stay at Home Slam" : voici le titre pour le moins révélateur du tournoi qui s'annonce ce weekend avec en têtes d'affiches plusieurs superstars du Tennis mondial ! C'est sur notre Switch préférée que le tournoi aura lieu, et plus précisément sur LE jeu de Tennis incontournable de la console, Mario Tennis Aces.Puisque le circuit ATP/WTA est à l'arrêt depuis un moment, voilà une belle façon de garder contact avec vos joueuses / joueurs préférés, le tout pour la bonne cause : il s'agit d'un tournoi de charité destiné à soutenir plusieurs associations choisies par les participants.Voici la liste des participants annoncés :- Serena Williams & Gigi Hadid- Naomi Osaka & Hailey Bieber- Venus Williams & DeAndre Hopkins- Maria Sharapova & Karlie Kloss- Kei Nishikori & Steve Aoki- Madison Keys & Seal- Taylor Fritz & Addison Rae- Kevin Anderson & Ryan TannehillTous les joueurs seront, comme le nom du tournoi l'indique, bien au chaud à la maison pour participer. A la clé, ils pourront chacun accorder $25,000 à l'association caritative de leur choix. L'équipe gagnante pourra même offrir... 1 million de dollars supplémentaires !Le Stay at Home Slam aura lieu ce dimanche 3 Mai sur Facebook Gaming et la page Facebook IMG Tennis. La légende (et analyste ESPN )John McEnroe ainsi que la personnalité YouTube Justine Ezarik officieront aux commentaires.L'occasion peut-être de récupérer, sur un malentendu, le code ami Switch de Maria Sharapova ? On y croit !Source : Nintendo Everything