Nous sommes de grands fans de la Nintendo Switch et nous sentons que la Switch a encore un grand potentiel, aussi bien en tant que hardware que plateforme. Nous avons rencontré de très grands succès jusqu'à aujourd’hui, nous avons sorti de nombreux titres sur Switch, et nous continuons de développer sur cette plateforme. Nous avons l'impression que les développeurs peuvent tirer encore plus du hardware de la Switch et nous pensons que les fans seront surpris par certains des jeux à sortir sur la console.

Saber Interactive nous a servi les portages Switch de Ghostbusters, Call of Cthulhu et surtout de The Witcher 3, et travaille actuellement sur Crysis Remastered et World War Z. Autant dire que les développeurs commencent à bien connaître la console de Nintendo.Le site WccfTech a interviewé Matthew Karch, le PDG du studio. Evidemment, Karch ne cache pas le fait que le studio apprécie grandement la console et qu’il voit en elle un grand potentie. Selon lui, les joueurs Switch devraient être surpris par les futurs titres de la console, au moins sur le plan technique.Voici ce que le PDG a confié à WccfTech :Évidemment, Matthew Karch place un petit mot pour leur prochain jeu à venir, World War Z. Si la déclaration du studio reste finalement assez floue, on imagine qu’elle n’est pas si anodine, surtout après nous avoir livré le portage, imparfait mais presque impossible, de The Witcher 3. Les fans attendent tellement le studio au tournant qu’ils ne peuvent pas se permettre de lancer ce genre de propos à la légère.Aura-t-on droit à quelques annonces de jeux aussi ambitieux que The Witcher 3 dans les futurs événements numériques des semaines à venir ? Peut-être bien, qui sait ? Et vous, qu’en pensez-vous ?