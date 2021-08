News Xenoblade Chronicles 3 (Switch)

Plusieurs bruits courent au sujet d'un possible Xenoblade Chronicles 3, qui n'a toujours pas été annoncé ni par Nintendo, et donc encore moins par Monolith Software son studio, et c'est ce qui a mis en émoi la planète Internet ces dernières heures.En effet, la rumeur indique que le développement de Xenoblade Chronicles 3 est presque terminé, et qu'il s'agirait d'une suite en bonne et due forme à Xenoblade Chronicles 2. C'est Imran Khan, un ancien journaliste de Game Informer toujours en contact avec ces fameuses "sources" qui ont toujours des choses à nous dire, qui l'affirme.Xenoblade Chronicles 3 aurait dû être annoncé l'hiver dernier, pour sortir dans la foulée ou presque. Mais le Covid-19 en aura décidé autrement, causant des retards et des reports qui, au final, ont empêché Nintendo de mettre en marche sa machine de communication autour d'un RPG qu'on sait très attendu.Si Imran Khan a décidé de parler aujourd'hui, c'est parce qu'en juin, la voix anglaise de Melia dans le premier Xenoblade Chronicles, Jenna Coleman, a confié dans une vidéo que pour elle, Monolith allait faire un troisième volet, sûre que tout le monde était au courant. En fait non, et peut-être a-t-elle suite à ces confidences reçu un coup de téléphone désagréable de la part d'un avocat de Nintendo, les sites qui rapportent les deux rumeurs ne nous le disent pas.Rappelons que Xenoblade Chronicles 3 se fait quand même sacrément attendre : Xenoblade Chronicles 2 est sorti sur Switch le 1e décembre 2017, suivi quelques mois plus tard d'une extension, le 14 septembre 2018, qui nous aura donc pour l'instant laissé 3 ans sans nouvelles d'une suite à cette saga épique exclusive aux consoles Nintendo.La perspective de retrouver l'univers de Xenoblade, en tout cas, ne doit pas laisser le fan de RPG qui sommeille en vous indifférent, et on espère que Nintendo ne tardera pas trop à lâcher quelques informations sur ce nouveau titre, pourquoi pas à l'occasion d'un prochain Nintendo Direct.Source : Gematsu