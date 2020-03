News Rogue Company (Switch)

Si vous comptez faire une pause avec Fornite ou avec Overwatch, voici peut-être un titre qui vous intéressera. Devant sortir courant 2020, Rogue Company va vous permettre de vous affronter en Cross-Play et en Cross-Progression sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via l'Epic Games Store, de quoi se constituer une belle réserve d'opposants dès la mise en route.



Rogue Company - Dev Insights - Behind the Scenes 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous incarnez à l'écran un mercenaire et dans cette opposition multijoueur musclée, vous allez pouvoir compter sur plus de 50 armes et gadgets divers pour choisir vos armes de prédilections. Vous faites partie de l'élite, un agent de la Rogue Company, envoyé dans bon nombre de conflits internationaux pour vous charger des missions les plus périlleuses. Chaque mercenaire aura une classe, des compétences propres et donc un rôle à jouer.





Le jeu vient de dévoiler un peu de gameplay, on vous laisse goûter à cette nouvelle vidéo envoyée par les développeurs.



Rogue Company - Gameplay Reveal Trailer 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube