News Retro Machina (Switch)

Une démo est déjà disponible sur Steam pour les possesseurs de PC. Retro Machina est un jeu d'exploration et d'action solo dans un univers rétrofuturiste. Découvrez l'aventure d'un petit robot et résolvez d'intrigants casse-têtes pour commencer à dévoiler les mystères d'un monde oublié depuis des lustres.



Retro Machina Nucleonics - Your lone adventure in automated world 22/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue dans la dernière citée de la planète, la ville d'Endeavour, protégée par son dôme de verre. Une ville où ne résident que des robots, qui œuvrent pour l'entretenir à la perfection sous peine d'être envoyé à la décharge si le travail n'est pas effectué correctement. C'est la mésaventure qui arrive à votre robot ouvrier, qui va devoir réaliser une quête pour retrouver sa place.



La ville perçoit désormais cet ouvrier loyal comme une menace, et tous les robots et défenses qui protègent Endeavour se sont retournés contre leur ancien camarade. Doté de la capacité unique de contrôler les diverses machines de la cité, y compris tous les robots qui se dressent sur son chemin, ce petit Robot est embarqué dans une mission pour trouver un moyen de se réparer et de trouver de la vie intelligente, la population d'origine humaine de la ville, aujourd'hui disparue.





Tout le gameplay du jeu réside en la possibilité de votre robot de pirater et de prendre le contrôle des autres machines, en utilisant les capacités particulières de chacune. Graphiquement, on sent clairement l'esprit SF des années 50/60, notamment des inspirations des œuvres de Jacque Fresco . Beaucoup d'aventure pour traverser les cinq régions du jeu et de cogitations pour découvrir les secrets d'Endeavour. Rendez-vous est pris donc le 12 mai sur Nintendo Switch, Retro Machina sera également disponible à la même date sur Xbox One, PS4 et PC Steam. Le tarif sur notre console n'est pas encore connu pour le moment.