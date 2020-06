News Resolutiion (Switch)

Vous incarnez un ancien meurtrier devant escorter une étrange Intelligence Artificielle en bravant les dangers de champs de bataille et les boss qui se dresseront devant vous. Faites très attention, dans cet univers étrange, ne vous fiez pas aux apparences.

Le monde, à dominante Cyberpunk, vous laissera le choix d'être le héros ou le méchant. Vous allez déverrouiller différentes aptitudes pour vaincre vos adversaires, tout en plongeant dans un monde où il faudra rassembler les fragments d'un passé : amie trahie, une famille brisée, des mondes en guerre. Une charte graphique qui reprend les codes couleurs mauves et turquoise de Hyper Light Drifter. C'est clairement un titre très particulier auquel vous invite à jouer le studio Monolith of Minds, pour une durée de vie avoisinant les 20 heures de jeu.



Entre un chaos permanent qui risque de devenir la norme sur notre monde réel si l'IA et le tueur ne réussissent pas leur aventure, des rencontres avec individus perturbés et le passé sombre de notre tueur, le challenge n'est pas simple dans ce monde où chat géant et robots se cotoient. On avoue que tout cela nous parait bien nébuleux et que l'on a à faire avec un OVNI vidéoludique sous acide.



Resolutiion Launch Trailer May 28th 2020 06/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous pourrez compter sur une grande variété d'armes avec lesquelles le joueur peut interagir. Il est possible d'utiliser des compétences telles que la téléportation ou la course rapide pour se placer derrière l'ennemi lors d'un assaut. Enfin des énigmes et puzzles à résoudre vous permettront d'avancer dans l'histoire et de croiser quelques boss imposants.







Resolutiion est édité par le studio Deck 13, disponible depuis le 28 mai 2020 sur votre eShop, il nécessite 762 Mo d'espace libre, contient du texte en français, et vous coûtera 17,99 € au lieu de 19,99 € jusqu'au 4 juin 2020.



Resolutiion Nintendo Switch Gameplay 06/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube