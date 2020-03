News Reggie Fils-aimé

D'où vient Reggie ?

L'arrivée de Reggie chez Nintendo

Un projet de livre

Retards, syndicats et vie d'entreprise

Reggie et l'E3

La joie d'un Nintendo Direct

Ses jeux Mario préférés

La philosophie de Nintendo

Le développement des licences de jeu vidéo

Reggie et Smash Bros

Reggie Fils-Aimé a participé à une nouvelle conférence à la Cornell University le mois dernier, et Theorymon, pseudo d'une personne assistant à la conférence, a pris le temps de compiler toutes les réponses de l'ancien président de Nintendo of America : on parle de l'écriture d'un livre, de souvenirs sur les sorties de la Wii, de la DS et de la Wii U, d'E3, et de bien d'autres anecdotes qu'on vous récapitule ci-dessous !Reggie a expliqué que ses grands-parents maternels étaient des immigrés d'Haïti arrivant aux Etats-Unis dans les années 1950. Opposants au régime d'alors, son grand-père était notamment favorable à la démocratie. Mais du côté de son père, c'était tout l'inverse : son grand-père paternel était le n°2 de l'armée haïtienne. Ses parents étaient donc une sorte de représentation moderne de Roméo et Juliette. Les discussions de ses parents au sujet d'Haïti étaient fréquentes, il se souvient notamment les avoir entendu parler de François Duvalier, alias Papa Doc, président à vie du pays de 1964 à sa mort en 1971. Ces discussions sont d'importants souvenirs à ses yeux, car c'est ainsi qu'il a pris conscience de sa relation avec son pays d'origine, même s'il est lui un immigré de 2e génération.Il a aussi indiqué que la mort de Satoru Iwata a été un vrai choc pour lui qui lui a fait prendre conscience que la vie était décidément bien courte, et qu'il était donc important de vivre chaque jour à fond. Plus facile à dire qu'à faire en cette période, mais une bien belle philosophie de vie...Reggie s'est toujours intéressé aux secteurs en développement, et c'est la première motivation qui l'a conduit à rejoindre Nintendo, à une époque où Sony dominait le marché avec la PS2, où la Xbox suivait de loin, tandis que la GameCube fermait la marche de plus loin encore. Et c'est en voyant que la GameCube n'allait pas si bien qu'il s'est décidé à rejoindre Nintendo, voyant une opportunité de développement formidable pour Nintendo.Il a en effet un intérêt prononcé pour les secteurs jeunes en plein développement, citant les secteurs de la bière et de l'alcool comme exemple... ainsi que Nintendo. Leur rythme de développement comme secteur en plein essor l'intéresse beaucoup.Pour Reggie, c'est en 2002 que Nintendo a commencé à se détourner de la course aux graphismes qui a toujours été au coeur des stratégies de Sony et de Microsoft : le choix des dirigeants est à ce titre significatif, car il faut pouvoir prendre des décisions souvent lourdes de conséquence en termes d'organisation.Quant à son départ, il coïncide avec un sentiment : celui d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour amener l'entreprise à un niveau permettant de lui survivre. Il a donc choisi de quitter NOA au moment où il sentait que Doug Bowser pouvait assurer la suite sans souci, et que le reste du staff était lui aussi dans les meilleures conditions.Reggie a indiqué au cours de cette conférence qu'il avait un livre en projet, une première proposition de livre a été rejetée par les éditeurs, justifiant leur refus en disant que c'était un beau discours, mais pas vraiment un livre.Pour sa seconde proposition, il va se concentrer sur ses principes de vie, et ce sera un peu ses Mémoires, pas complètes, mais plutôt pour montrer ce qui ne marche pas quand on gère des entreprises.L'ancien président de Nintendo a évoqué le cas des reports, reprenant une citation fameuse de Shigeru Miyamoto : un jeu reporté peut finalement être bon, tandis qu'un jeu sorti dans la précipitation sera mauvais pour toujours. C'est la raison pour laquelle Nintendo a toujours essayé d'éviter ce genre de situation.Il a aussi indiqué que pour lui, les syndicats ne sont pas nécessaires dans une entreprise qui est bien gérée et favorable à ses employés. Il n'est pas anti-syndicat néanmoins, a-t-il cru bon de justifier, en indiquant que son père avait lui-même été syndiqué pendant près de 30 ans.Lors des années compliquées de la Wii U, il a indiqué que des exécutifs de Nintendo ont accepté d'importantes baisses de salaires, afin d'éviter des licenciements économiques, un héritage de la culture d'entreprise de Nintendo pour qui licencier des gens aurait eu un impact désastreux sur le moral de la société... et donc sur la qualité des jeux qui auraient été développés au sein de ses équipes.Reggie est revenu sur sa relation avec Satoru Iwata : tous deux avaient en commun d'avoir rejoint Nintendo sur le tard (on pense par exemple à Shigeru Miyamoto dont Nintendo est en somme le premier et unique employeur !), ils ont beaucoup discuté tous les deux de leur passion pour cette entreprise, et c'est à Iwata que Reggie Fil-Aime attribue le succès de la Wii... et celui de la Switch. Il cite également que le retour en grâce de la 3DS a été dû au super catalogue qui soudain est arrivé sur la console : le cycle de vie de la 3DS est un cas d'entreprise développé à l'université de Cornell grâce à cette évolution.Reggie adore l'expérience que procure l'E3. Il a ses éditions favorites, notamment celle de 2004 avec la réaction du public à sa petite déclaration "I'm hère to kick ass and take names", en parallèle à la présentation de la Nintendo DS. En 2006, c'est l'accueil réservé à la Wii qui l'a beaucoup marqué, notamment au 3e jour quand les fans se sont rués vers le stand de Nintendo en ignorant les stands de Microsoft et Sony pour essayer Wii Sports. Un "moment magique" pour lui.Reggie a expliqué qu'il ne jouait pas de rôle dans le contenu des Nintendo Directs, indiquant que leur contenu était du ressort des développeurs, tout comme ce n'était pas son rôle de proposer des idées dans les jeux : chacun son job, après tout ! Mais cela ne l'a pas empêché de donner son avis, ce qui lui a permis de se retrouver dans les remerciements au générique de certains projets.Voilà bien la question qu'on doit lui poser tous les jours : son jeu Mario préféré est Super Mario World, suivi juste derrière par Super Mario Odyssey. Et si les jeux Mario ont parfois un scénario assez classique (souvenez-vous : il y est généralement question d'une princesse qui se fait kidnapper par un dragon et que Mario doit ensuite aller délivrer en traversant des mondes variés !), d'autres jeux disposent d'un scénario plus plus abouti, à l'instar d'un jeu Zelda, par exemple.Pour Reggie, un jeu qui a la chance de bien présenter son histoire a toutes les cartes en main pour devenir un classique, mais que le choix doit rester libre d'un projet à l'autre en fonction de ce que l'on veut proposer, même si pour lui les meilleurs jeux sont ceux qui contiennent une histoire.Il a parlé de Super Mario Maker, en expliquant que ce sont Takashi Tezuka et Shigeru Miyamoto qui l'ont imaginé, sur la base de leur expérience de créateur de niveaux dans les Mario 2D notamment. Ils étaient également particulièrement intéressés par la réaction du public exposé ainsi à un jeu créatif : un jeu pour créer un jeu, quelle drôle d'idée !Nintendo est, faut-il le rappeler, une société fondée à Kyoto à la fin du XIXe siècle, en 1889. La firme s'est donc construite sur une histoire d'artisan local, au même titre qu'un fabricant de poterie ! Aujourd'hui, la culture de l'entreprise résonne autour de la notion de "faire sourire les gens".Pour Reggie, les licences de jeu vidéo ont un potentiel de développement insoupçonné. The Witcher est l'exemple qu'il a utilisé pour illustrer ce point : c'est un livre, c'est un jeu vidéo, c'est une série Netflix. C'est un très bon exemple qui montre comment une licence de jeu vidéo pour traverser les médias dans le futur.Et puisque l'on parle de licence, il a parlé du deal avec Universal Studios, et de la production du nouveau film d'animation Super Mario en cours chez Illumination. Par contre, il a aussi montré que les choses pouvaient mal se passer, comme a pu le prouver le film Super Mario The Movie. Il aura alors fallu 30 ans à Nintendo pour oser donner une seconde chance à Hollywood !On termine cette série de questions-réponses en évoquant la compétence de Reggie à Smash Bros, un jeu dans lequel il s'avoue "affreux", sans espoir à tel point qu'il n'a même pas osé prendre des leçons auprès des meilleurs. Son personnage préféré est Zelda, car elle peut flotter dans les airs et ainsi se rattraper plus facilement. Il a du mal à se retrouver à l'écran, ce qui le conduit généralement à chuter lamentablement du stage.Source : Resetera via NintendoEverything