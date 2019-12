News Luigi's Mansion 3 (Switch)

Luigi's Mansion 3 est une totale réussite pour un joueur solo sur Nintendo Switch, avec une ambiance merveilleuse et un gameplay aux petits oignons. Si l'aventure de base permet d'y jouer à deux notamment pour pouvoir gérer Gluigi après avoir débloqué ce mode, de petits jeux permettent également en dehors de l'aventure de s'adonner à de petits plaisirs ludiques. Bien mais pas franchement extatiques à ce niveau, les petits jeux n'ayant clairement pas convaincu votre serviteur pour le moment.





Si Luigi's Mansion 3 donnait donc un petit goût d'inachevé au niveau de l'expérience multijoueur, c'est qu'un complément a très vite été annoncé, sous la forme d'un pass saisonnier payant apportant quelques nouveautés dans les deux modes multijoueur du jeu : la Tour hantée et les Jeux de l'étrange, ceci pour 2020. On pourra toujours regretté une implantation tardive et payante, mais ce sera à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.





Première information récente apportée par Nintendo, le tarif : il vous en coûtera 9,99 € pour acquérir le pass saisonnier (pas de possibilité d'achat séparé des DLC). Ce pass est déjà disponible en précommande sur l'eShop et vous pourrez obtenir en bonus d'achat une lampe de poche de type E permettant de projeter la tête de l'Ectochien.

Amusant, vous pourrez utiliser cette lampe dans le mode histoire si vous ne l'avez pas déjà terminé et dans la Tour hantée. A noter qu'un pack regroupant Luigi's Mansion 3 + le pack multijoueur a fait son apparition sur l'eShop pour 69,98 €, un tarif pas très attractif pour le moment lorsqu'on peut trouver la version physique en promotion auprès de nombreux distributeurs pour 44,99 €.





A noter que l'arrivée de cette possibilité de précommander le pass sur l'eShop s'accommode d'une mise à jour du jeu, passant en version 1.2.0. On remarque effectivement au niveau du menu l'ajout de l'option téléchargement du contenu supplémentaire. Mais cette mise à jour apporte aussi quelques corrections, notamment un bug qui nous faisait parfois planter le jeu face au boss King MacFrights, des problèmes où l'on se retrouvait coincé en descendant en ascenseur et pas mal de petits désagréments à l'étage Paranormal Productions. De quoi permettre de profiter de ce jeu avec encore plus de plaisir.







Si le pass saisonnier est déjà disponible, quand pourrons-nous bénéficier de son contenu ? Nintendo a précisé les modalités du calendrier, qui se répartira suivant deux dates :







- lancement d'ici le 30 avril 2020 du premier lot, nous apportant trois costumes spéciaux à porter dans la Tour hantée et trois nouveaux jeux dans les Jeux de l'étrange. A noter que si Luigi porte l'un de ces costumes spéciaux dans la Tour hantée, vous pourrez arpenter des niveaux en lien avec ce costume en croisant quelques fantômes inédits.











On aime beaucoup ce visuel, croisement de SOS Fantômes et de la Fièvre du samedi soir.Une petite vidéo permet de découvrir tout cela, pour le moment en Japonais, nous la mettrons à jour lorsque qu'une version française sera disponible.

- pour le second lot, il faudra patienter jusqu'au 31 juillet 2020 au plus tard, l'arrivée de ce s2e DLC étant prévu d'ici là. Son contenu détaillé n'a pas pas encore été précisé mais on devrait à nouveau récupérer trois nouveaux costumes pour le mode Tour Hantée permettant à nouveau de croiser et batailler face à de nouveaux fantômes, dans des décors en relation avec ces nouvelles tenues. Trois jeux seront également intégrés à la liste des titres disponibles au sein des Jeux de l'étrange.





Etes-vous satisfait de l'aspect multijoueur de Luigi's Mansion 3 et avez-vous apprécié les Jeux de l'étrange incorporés actuellement au sein de ce jeu ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au sein du forum.