News Pokémon Rumble Rush (mobile)

Née sur Wii et déclinée sur 3DS puis Wii U, le spin-off Pokémon Rumble est sorti sur Android et iOS le 23 juillet 2019. Le jeu n'aura donc vécu qu'une seule petite année.Les joueurs ont appris la mauvaise nouvelle via une annonce in-game qui leur apprend que le titre ne sera tout simplement plus accessible passé le 22 juillet 2020. Les joueurs ne pourront donc même plus profiter du jeu en off-line.Les développeurs ont tout de même prévu le retour de quelques événements avant de couper définitivement les vannes. Et n'y voyez pas une façon de se faire encore un peu d'argent avant de couper définitivement les vannes, car les achats en jeu ont déjà été retirés du jeu.Voici l'ultime calendrier du jeu :- Arceus et l'île des légendes du 15 avril au 6 mai- Amphinobi et les légendes de Kalos du 6 mai au 27 mai- La bataille royale Coupe Shaymin du 22 avril au 6 mai- La bataille royale Coupe Zygarde du 13 mai au 27 maiY aura-t-il d'autres événements pour tenir jusqu'au 22 juillet ? On sait déjà que les développeurs déploieront une dernière mise à jour à partir du 27 mai qui ajoutera de nombreux nouveaux Pokémon aux titres. De nouveaux lieux devraient également être ajoutés, et les batailles royales devraient également être renforcées pour offrir un ultime challenge.Y avait-il parmi vous des joueurs assidus de Pokémon Rumble Rush ? Regrettez-vous l'arrêt du titre ? Dites-nous tout en commentaire.Source : Nintendo Everything