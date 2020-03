News Pokémon GO (mobile)

Les fans de Pokémon Go pourront tenter de capturer un Abra, un Pokémon de type Psy, qui sera à l'honneur de la journée communautaire de ce mois de mars 2020. Pour ne rien manquer, noter dans vos agendas que cet événement se déroulera le dimanche 15 mars 2020 de 11h à 14h (hémisphère Nord) et de 15h à 18h (hémisphère Sud), aux heures locales respectives.





Vous pourrez donc voir apparaître plus souvent dans la nature et durant les Raids ce Pokémon Abra et même un Abra chromatique (ça c'est pour Ming et Thibault). D'autres informations ont été partagées sur cet événement :







Si vous faites évoluer Kadabra (la forme évoluée d'Abra) en Alakazam durant l'évènement, ou au plus tard deux heures après sa fin, cet Alakazam connaîtra une attaque qu'il ne peut normalement pas apprendre. En outre, les Modules Leurre activés durant l'évènement dureront trois heures et vous recevrez le triple de PX de capture.

Les Dresseurs sont désormais prévenus, bonne chance, sans oublier d'aller voter pour les inscrits aux élections municipales qui se tiendront le même jour en France. Peu de chance de trouver un Abra dans l'isoloir (un conseil, ne vous amusez pas à jouer à Pokémon Go dans ces lieux, c'est clairement interdit), mais sur le chemin du bureau de vote, pourquoi pas !