News Pokémon GO (mobile)

Nous sommes face à l'opération Beyond, qui va nous porter (et donc vous en priorité) dans le nirvana des niveaux de dresseurs de plus en plus élevés. On va pouvoir dépasser le niveau 40 pour tenter de se diriger vers le niveau 50. Un parcours relevé cependant qui ne se fera pas en un claquement de doigt.





Dans un premier temps, vous allez d'abord récupérer le max de PX Supplémentaires lors des divers événements qui vont ponctuer la vie de l'application jusqu'à la fin de l'année. Nous avons évoqué dans un précédent billet l'événement 12 jours d'amitié qui a commencé depuis le 18 novembre 22h jusqu'au 30 novembre 22h, mais il faudra bien plus que cela pour faire de vous un cador de niveau 50. Pour chaque étape, il va falloir remplir différentes tâches qui vont vous occuper un bon moment.





Des petites captures d'écrans ont été partagées pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend :





Si l'on va assister à une refonte des niveaux avec un test en avant première en Australie ( les joueurs sur place seront sollicités pour remplir un questionnaire qui permettra d'affiner certains réglages dès qu'ils auront atteint le niveau 41 et ils ne pourront pas utiliser leurs Pokémon boostés dans la Ligue Master par mesure d'équité vis-à-vis des dresseurs des autres pays), le site officiel a livré le planning de ce qui vous attend jusqu'au niveau 50.





Niveau 41 : Démontrez vos compétences de capture lors d'un test d'endurance ! Vous devrez attraper un grand nombre de Pokémon en une seule journée et réaliser d'autres tâches pour atteindre le niveau 41.





Niveau 42 : Le niveau 42 testera vos connaissances en matière d'Évolution de Pokémon, par exemple en faisant évoluer Évoli dans chacune de ses Évolutions potentielles ou en utilisant certains objets d'Évolution sur des Pokémon spécifiques.





Niveau 43 : Montrez votre maîtrise lors de combats d'Arène et des Combats de Raid ! Vous devrez également gagner un certain nombre de médailles Platine avant de pouvoir atteindre le niveau 43. Vous pourrez aussi obtenir un article d'avatar surprise à la fin !





** Niveau 44** : Combattre d'autres Dresseurs a toujours été un aspect fondamental des jeux vidéo Pokémon, mais c'est relativement nouveau dans Pokémon GO. Avez-vous développé vos compétences de combat ? Ce sera obligatoire si vous voulez atteindre le niveau 44 !





Niveau 45 : Vous avez combattu dans des Arènes, des raids et la Ligue de Combat GO, mais pour atteindre le niveau 45 vous devrez concentrer vos efforts sur la lutte contre les méchants de la Team GO Rocket pour la vaincre ! Vous pourrez aussi obtenir un article d'avatar surprise à la fin !





Niveau 46 : Préparez-vous à explorer, intrépides Dresseurs ! Pour atteindre le niveau 46, vous devrez accomplir un certain nombre de tâches d'Étude de terrain, faire éclore un certain nombre d'Œufs et documenter vos aventures quotidiennes avec Cliché GO !





Niveau 47 : Vous pensez peut-être maîtriser l'art de combattre dans des raids, mais les conditions pour atteindre le niveau 47 feront appel à votre courage ! Par exemple, il vous faudra gagner des raids avec des équipes répondant à certaines conditions, et ce n'est que le début !





Niveau 48 : Les conditions pour atteindre le niveau 48 concernent une des choses les plus importantes dans Pokémon GO : votre amitié avec votre Copain Pokémon ! Du nombre de kilomètres parcouru au nombre de Souvenirs que vous avez collectés, vous et votre copain devrez vous concentrer sur le développement de votre amitié. Vous pourrez aussi obtenir un article d'avatar surprise à la fin !

Niveau 49 : S'il y a bien une chose qui égale votre amitié avec votre Copain Pokémon, c'est votre amitié avec d'autres Dresseurs. Les personnes que nous rencontrons lors de nos aventures Pokémon font partie de notre vie, et entretenir ces amitiés est la clé pour devenir un Dresseur Pokémon hors pair. Atteignez le niveau 49 en envoyant des Cadeaux, en obtenant des Pokémon Chanceux grâce aux échanges et bien plus encore.





Niveau 50 : Vous y êtes ! La dernière ligne droite ! Pour atteindre le plus haut niveau dans Pokémon GO, vous devez maîtriser tous les aspects du jeu. Par exemple, vous devrez réaliser des Lancers excellents, attraper des Pokémon légendaires et combattre les chefs de la Team GO Rocket avec des Pokémon de moins de 1 500 PC. Voici le tout dernier test pour savoir si vous pouvez faire partie des Dresseurs les plus accomplis dans Pokémon GO. Bien sûr, vous pourrez aussi obtenir un article d'avatar surprise à la fin ! Vous êtes motivés ? Tant mieux ! Pour parfaire votre bonheur, on ajoute des Bonbons XL, indispensables pour recharger des Pokémon à des PC encore plus élevés qu'avant. D'autres informations devraient être partagés dans les prochains jours concernant ces Bonbons XL, on se doute déjà que nous allons perdre nos deux deux camarades Miing et Thibault dans cette quête de l'absolu Pokémon Go. Vous êtes motivés ? Tant mieux ! Pour parfaire votre bonheur, on ajoute des Bonbons XL, indispensables pour recharger des Pokémon à des PC encore plus élevés qu'avant. D'autres informations devraient être partagés dans les prochains jours concernant ces Bonbons XL, on se doute déjà que nous allons perdre nos deux deux camarades Miing et Thibault dans cette quête de l'absolu Pokémon Go.





La prise en compte des saisons

Un peu à la manière d'Animal Crossing, les saisons font leur apparition en force pour personnaliser encore un peu plus certains événements spéciaux. Tout va commencer à partir du mardi 1er décembre 2020, à 8h locale, avec la Saison des Festivités. Certains Pokémons apparaîtront donc plus facilement à l'état sauvage selon le continent où vous vous trouverez, selon que cela sera l'approche de l'hiver ou de l'été pour vous. On évoque notamment diverses formes de Vivaldaim.

Chaque saison verra l'apparition de nouveaux Pokémon Méga-Évolués dans des raids. Certains auront des périodes limitées durant lesquelles ils auront un total de PC augmenté, très intéressant pour les Dresseurs qui se feront ainsi le plaisir de les utiliser.





Attention aux modifications apportées à la Ligue de Combat GO

Le lancement des Saisons apporte aussi son lot de modifications à la Ligue de Combat GO ! La Ligue de Combat GO passera de 10 à 24 rangs, et les quatre premiers rangs auront de nouveaux noms et badges. Cette nouveauté sera accompagnée d'un tout nouveau système de récompenses. En effet, les Dresseurs pourront gagner plus de récompenses exclusives en progressant dans les rangs. Les récompenses de la Ligue de Combat GO seront aussi liées à la Saison en cours ! Les saisons de la Ligue de Combat GO iront de pair avec les quatre Saisons et leur format changera également tous les trois mois. Arrivée des Pokémon de Kalos dans Pokémon Go





Pour célébrer leur arrivée et la nouvelle année, le Professeur Willow se lance dans une nouvelle quête et part à la recherche des différentes régions du monde Pokémon, et il a besoin de votre aide ! Pendant cette Saison, les Dresseurs pourront participer à une série d'événements dans le jeu, avec des Pokémon découverts initialement dans plusieurs régions. Que vous soyez fan de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys ou Kalos, les Pokémon découverts à l'origine dans chacune de ces régions apparaîtront au fur et à mesure que le Professeur Willow en saura plus et célèbrera leurs riches histoires. L'arrivée de la 6e génération, c'est probablement ce qui va rameuter la plupart des amateurs du jeu mobile, à compter du mercredi 2 décembre 2020 10h, jusqu'au mardi 8 décembre 2020 22h. Voici la liste des Pokémon qui vont apparaître à l'état sauvage, par le biais d'Évolutions ou en faisant éclore des Œufs. Du beau monde comme Amphinobi, et une exclusivité française en la présence de Trousselin qui n'apparaîtra que dans notre beau pays. Voici la liste communiquée :



Marisson

Boguérisse

Blindépique

Feunnec

Roussil

Goupelin

Grenousse

Croâporal

Amphinobi

Sapereau

Excavarenne

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Hélionceau

Némélios

Trousselin L'arrivée de la 6e génération, c'est probablement ce qui va rameuter la plupart des amateurs du jeu mobile, à compter du mercredi 2 décembre 2020 10h, jusqu'au mardi 8 décembre 2020 22h. Voici la liste des Pokémon qui vont apparaître à l'état sauvage, par le biais d'Évolutions ou en faisant éclore des Œufs. Du beau monde comme Amphinobi, et une exclusivité française en la présence de Trousselin qui n'apparaîtra que dans notre beau pays. Voici la liste communiquée :MarissonBoguérisseBlindépiqueFeunnecRoussilGoupelinGrenousseCroâporalAmphinobiSapereauExcavarennePasserougeBraisillonFlambusardHélionceauNéméliosTrousselin

L'heure est donc venue de brancher vos smartphones et vos batteries annexes pour tenter dans la mesure du possible (en fonction des possibilités permises par les restrictions sanitaires actuelles, car la COVID-19 n'est pas un Pokémon Spécial à attraper à votre niveau en cette saison) de profiter de tous ces nombreux changements qui vont permettre à Pokémon GO de poursuivre sa longue aventure bien plus loin. D'autres surprises sont dans les cartons, alors à vos Poké Balls !