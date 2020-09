News Pokémon GO (mobile)

Dans une prochaine mise à jour de Pokémon GO en octobre, nous mettrons fin à la prise en charge d'Android 5, d'iOS 10 et d'iOS 11, ainsi que des appareils iPhone 5s et iPhone 6. Les Dresseurs dont les appareils ne figurent pas dans cette liste ne seront pas concernés. — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) September 1, 2020

Malgré le confinement, Pokémon GO est resté l'un des jeux mobiles les plus joués et, grâce à de nombreux évènements, Niantic a réussi à préserver la flamme et a réalisé un premier semestre particulièrement lucratif.La rentrée approchant, il est temps de se projeter dans les mois à venir avec notamment l'arrivée ces derniers jours des Méga Évolutions... en attendant de nouveaux Pokémon et la compatibilité Pokémon HOME peut être !Cependant, Niantic a annoncé son intention d'ici quelques semaines, d'arrêter le support de certains appareils : plus particulièrement, les appareils tournant sous iOS 10 et 11 (parmi lesquels les iPhone 5S et 6), ou Android 5.Une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui devront se racheter un appareil si ils souhaitent continuer à bénéficier des nouveautés à venir !Pour vous donner une idée : les iPhone 6 sont sortis en 2014, Android 5 (Lollipop) également. Fin du support par Pokémon GO après 6 ans de loyaux services !