News Pokémon (saga)

“Je considère PokeBeach comme un monument à la JCC Pokémon. J’ai travaillé dur pour préserver les 18 dernières années de mes reportages afin que les fans puissent revenir sur l’histoire du jeu. Ça fait vraiment mal de perdre des années avec des vandales qui ne se soucient pas de notre jeu ou de sa communauté.” a affirmé le propriétaire du site.

Si vous aimez et/ou collectionnez les cartes Pokémon, vous connaissez le site Pokébeach Au début du mois de juillet, ce dernier a subi un piratage.Quelques informations utiles ont été communiquées par la suite. Tout d’abord, aucune donnée utilisateur n’a été compromise ou volée, si vous avez visité Pokébeach, vos informations personnelles sont en sécurité. Deuxièmement, il semble que toutes les actualités, messages de forum ou comptes d’utilisateurs n’aient pas non plus été affectés. Si vous avez récemment visité PokeBeach, vous n’aurez pas à vous soucier de la perte potentielle d’informations.Petit chronologie des faits : Les pirates ont tout d'abord essayé de prendre le contrôle total du site Web, pour le rançonner aux propriétaires. Puis, Ils ont essayé de rediriger le programme d’articles afin que les paiements d’abonnement se déportent sur le propre compte Paypal des pirates. Ces derniers ont été stoppés, mais ont supprimé l'ensemble des fichiers d’images multimédias, y compris ceux des actualités, des pièces jointes des utilisateurs et les sauvegardes. Pour remplacer certains des fichiers, les pirates ont essayé d'extorquer le propriétaire en lui demandant une partie de sa collection.Les propriétaires de PokeBeach ont demandé que des actions en justice contre les pirates en question, et/ou contre le logiciel qui présentait la vulnérabilité, soient prises. Pokébeach est maintenant de retour après quelques jours d’arrêt (même si son état est basique pour le moment).