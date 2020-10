News PNCAST

Comment écouter le PNCAST ?

PNCAST #ACTU : Un automne riche en actualité chez Nintendo 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quel plaisir de vous retrouver dans des moments comme ceux-là où l'actualité est riche, intéressante et réjouissante ! En plein anniversaire de Mario, on parle des sorties du moment, des prochaines sorties, avec de grands noms des licences Nintendo qui se rappellent à nous en ce moment : Super Mario Bros, Hyrule Warriors, Pikmin, Mario Kart. Vraiment, comment ne pas adorer la fin d'année qui s'annonce sur Nintendo Switch ?Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast !Enfin, si vous préférez utiliser YouTube pour regarder le PNCAST, rendez-vous sur cette vidéo :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées, afin de motiver les algorithmes à faire découvrir notre podcast aux autres fans de Nintendo francophones !