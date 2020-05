News PN Cast

Comment écouter le PNCAST ?

Quels liens pour compléter le PNCAST !

Vous le constatez ci-dessus : notre logo a changé ! On remercie très chaleureusement Paul pour son aide, pour donner un petit coup de jeune à notre logo alors que nous avons conquis de nouvelles plateformes de diffusion ! Si d'ailleurs vous nous découvrez à cette occasion : bienvenue sur PN !

Au cours du PNCAST, nous avons partagé pas mal d'éléments avec vous, que vous pouvez retrouver sur le Net ou bien entendu sur Puissance Nintendo.

On pense tout d'abord au sujet dossier rédigé par Julien sur le bilan annuel 2019-2020 de Nintendo, évidemment, mais aussi à nos actualités récentes sur le soudain soutien d'EA à la Switch, et les dernières infos autour d'événements en ligne prévus (ou non) en remplacement de l'E3 : du côté d'EA, on annonce un événement digital, tandis qu'on entend parler du fait qu'il n'y aurait pas de Nintendo Direct cette année.

On voulait aussi saluer le gros travail d'Oscar Lemaire, notre docteur-ès Chiffres français, qui a compilé plein d'infos intéressantes dont on s'est largement inspiré pour alimenter les chiffres de notre podcast.

Enfin, on vous renvoie à notre interview de Carlos Eiene, le fondateur de la chaîne YouTube Insaneintherainmusic, qui a créé un superbe arrangement autour du thème 5pm d'Animal Crossing: New Horizons. Un pur bonheur !

Très bonne écoute de ce nouveau PNCAST, et comme on le répète à tous : "prenez bien soin de vous" !