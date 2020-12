News PN Awards

Votez pour les PN Awards 2020

Chargement du formulaire des PN Awards 2020

Chaque année, nous vous proposons de garder une petite trace de l'année écoulée sur consoles Nintendo avec les PN Awards. Jusqu'à présent, les votes étaient répartis entre les votes du public et les votes de la rédaction de Puissance Nintendo. Mais 2020 étant une année comme aucune autre, nous avons tout changé cette année, et c'est le vote du public uniquement qui comptera !Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez également ouvrir le formulaire dans un nouvel onglet en cliquant ici , il s'agit d'un document Google Forms.3 minutes suffisent pour participer, nous vous remercions de ces quelques minutes que vous nous accorderez, car cela nous aidera à avoir des résultats encore plus justes, grâce au nombre de votants : n'hésitez d'ailleurs pas à transmettre le lien vers le formulaire à vos amis fans de Nintendo, pour leur proposer de voter eux aussi.Merci d'avance à tous pour votre temps, et rendez-vous la semaine prochaine pour la résultats des PN Awards 2020 !