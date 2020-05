News Détente

Rejoignez-nous dès maintenant pour tester notre serveur en vous connectant à cette adresse :





A votre arrivée sur notre serveur, on vous prie d'accepter les conditions d'utilisation qui s'appliquent à notre serveur : eh oui, on vous demande d'approuver le fait d'être courtois et sympa, et de penser qu'il y aura peut-être plusieurs générations de joueurs qui s'y retrouvent !



On compte sur vous pour nous rejoindre, papoter avec nous quelques minutes, et relayer l'invitation tant qu'elle est active à vos amis :





A tout de suite sur Discord, on vous y attend !

PN arrive sur DISCORD ! Beta-testez le serveur #Discord PN avec nous :)



Cliquez ici : https://t.co/3TPPMN71IL



Découvrez nos chans et venez rencontrer d'autres fans de #Nintendo et de la #NintendoSwitch à l'occasion de ce test :) On a tant à se dire #discordfr pic.twitter.com/RcIcyP6TTO — Puissance Nintendo (@pnintendo) May 14, 2020 On espère en tout cas que vous passerez de bons moments sur un espace convivial qui vous permettra de discuter de l'actualité Nintendo, de débattre sur des sujets aussi importants que la meilleure couleur de Game Boy Pocket ou la plus belle tenue de la Princesse Peach ! Bref, des discussions éminemment indispensables :)





Devinez quoi... PN arrive sur Discord ! On a pris notre temps, on a beaucoup réfléchi, et puis avec ZenitPN, on s'est dit que le moment était venu !