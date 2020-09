PlayN! Rétro Super Mario All Stars - SNES 1993 20/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce premier PlayN! Rétro de la saison. Et comment commencer mieux une année que celle où Nintendo se décide à nous offrir ce qu'on peut considérer comme l'un des tout premier remake de l'histoire du jeu vidéo.On nomme ici la compilation Super Mario All Stars, sortie initialement sur Super Nintendo en 1993 et dont les festivités qui démarrent à l'occasion des 35 ans de la parution du premier épisode de Super Mario Bros ont servi de prétexte pour Nintendo afin de nous rendre disponible la Rom sur la plateforme SNES du Nintendo Switch Online.Cette adaptation remise au goût de l'époque avait permis aux Super Mario Bros 1, 2 et 3 tels qu'on les connaissait chez nous d'être remis à jour graphiquement et musicalement. Le jeu étant en plus agrémenté d'une galette inédite en la présence de Super Mario Bros the lost levels, qui n'était d'autre que le véritable Super Mario Bros 2 qui n'avait jamais quitté le disk système de la Famicom jusqu'à lors.C'est donc 27 ans après sa parution que votre serviteur vous propose de retrouver les bonnes sensations de ce superbe travail qui permettra même de servir de support pour les versions GameBoy Advance de Super Mario Bros 2 et 3. Bon visionnage à tous et rendez vous très vite pour une prochaine vidéo nostalgique.