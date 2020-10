News PlayN! Live

1e partie : On fête Halloween dans le Splatoween de Splatoon 2

2e partie : On célèbre Halloween dans Animal Crossing: New Horizons

Préparez-vous en vous abonnant à la chaîne Puissance Nintendo

Cet Halloween sera un peu spécial, cette année. Mais pourquoi ne pas le passer ensemble malgré tout grâce à la magie d'Internet ? Ce samedi 31 octobre, à 21h15, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo pour un PlayN! LIVE Spécial Halloween, avec les jeux Splatoon 2 et Animal Crossing: New Horizons au programme.Dans la première partie de l'émission, on va derrouiller nos réflexes à l'occasion du Splatoween de Splatoon 2, joli nom de circonstance donné au Splatfest d'Halloween organisé dans le jeu ! On vous proposera de nous rejoindre dans la partie, alors pensez à réaliser la mise à jour du jeu pour ne pas perdre une occasion d'éliminer l'équipe adverse !Une fois qu'on en aura assez de se faire humilier dans Splatoon 2, on basculera sur Animal Crossing: New Horizons, dont ce sera ce soir le temps fort ultime de tout ce mois d'octobre consacré à la préparation d'Halloween !Ce sera l'occasion de découvrir l'ile de Boris, et pourquoi pas de quelques-uns des membres de l'équipe qui ont pris le temps de préparer Halloween comme il se doit, et si vous-même vous avez envie que l'on vienne découvrir votre île, vous pourrez nous ouvrir vos portes : rendez-vous sur le tchat de l'émission, sur YouTube.Pour ne pas manquer le lancement de ce prochain Live, qui suit le Live d'hier soir consacré à Pikmin 3 Deluxe , n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ! Vous pouvez activer les notifications pour recevoir un message lors du lancement du LIVE, et ainsi nous rejoindre pour échanger avec nous.Ce nouveau PlayN! LIVE fait partie d'un dispositif complémentaire mis en place par l'équipe de Puissance Nintendo pour accompagner les fans de Nintendo alors que commence le second confinement. Dans la convivialité et la bonne humeur, c'est l'occasion d'échanger en profitant de la puissance des nouvelles technologies ! On vous espère nombreux ce soir pour le LIVE, en sachant que vous pourrez bien sûr rattraper l'émission grâce au Replay si d'aventure, vous ne pouviez pas être là (Mask Singer n'est pas une excuse acceptée :p).Très belle journée à tous et à ce soir pour ce nouveau PlayN! LIVE Spécial Halloween !