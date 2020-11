News PlayN! Live

Boris vous donne à nouveau rendez-vous ce samedi 7 novembre, avec un nouveau PlayN! LIVE consacré à une nouveauté Nintendo Switch : Nord et Sud. Retrouvez-le sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo à 14h. Vous avez bien lu : 14 heures !Pour ne pas manquer ce prochain rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Puissance Nintendo et activez les notifications. Cela vous permettra de recevoir une info lorsque la chaine commencera sa diffusion.Pour ce 99e rendez-vous qui augure d'une soirée folle mardi prochain pour la 100e, Boris a choisi de consacrer l'émission au jeu Les Tuniques Bleues : Nord & Sud. Il s'agit d'un remake d'un jeu paru à la fin des années 1980, notamment sur Amiga, mais aussi sur NES, à l'époque grâce à un éditeur français appelé Infogrames.A lire aussi : Microid annonce le retour de Nord et Sud sur Switch Pour célébrer cette sortie, Boris vous propose d'en découvrir le contenu à l'occasion de ce nouveau PlayN! LIVE. Cette émission de livestream sur le jeu Les Tuniques Bleues : Nord & Sud est une belle occasion de voir comment le gameplay du jeu a été adapté aux capacités graphiques d'aujourd'hui. L'éditeur nous promet des visuels 3D remis au goût du jour, et Boris ne pourra pas, confinement oblige, inviter un membre de l'équipe à découvrir le nouveau mode deux joueurs en local, mais sachez que c'est une des nouveautés de ce portage sur consoles actuelles.Retrouvez-nous dès 14h sur YouTube pour ce nouveau PlayN! LIVE, et si vous avez manqué le PlayN! d'hier consacré au jeu de stratégie Tropico 6, son replay est désormais disponible.Bon début de week-end à tous !