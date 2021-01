News Bayonetta 3 (Switch)

Même si tout le monde travaille d'arrache-pied, le développement des nouveaux jeux au sein de PlatinumGames prend du temps, beaucoup de temps.Le studio, qui s'est diversifié pour devenir un éditeur à part entière, rencontre comme les autres des décalages de développement à cause de la pandémie. Et Hideki Kamiya ne lâchera rien sans que chaque projet tienne la route techniquement.

Parmi les titres très attendus de PlatinumGames, il y a bien sûr Bayonetta 3. Hormis une courte vidéo teaser de la sorcière annonçant son retour durant les Game Awards de décembre 2017, nous n'avons plus rien vu du jeu depuis. Et c'est cette absence d'informations qui finit par peser au niveau des fans même si le studio se veut régulièrement rassurant sur le bon déroulement du développement.

Kamiya : Eh bien, je suppose... nous avons travaillé sur de nouveaux trucs comme Bayonetta 3, non pas que je puisse en dire trop... mais j'espère que nous pourrons faire une mise à jour au cours de l'année.

Kamiya : - et donner des mises à jour sur quelques autres projets non annoncés aussi. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire cela, mais je l'ai dit quand même.

Kamiya : Le fait est que - j'essaie de faire beaucoup de choses cette année.

Kamiya : S'il te plaît, garde un œil sur nous. J'espère apporter un peu de battage médiatique dans cette industrie.

Kamiya : Je vais faire de mon mieux, merci.

On ne sait toujours pas quand Bayonetta 3 sortira, mais peut-être en entendrons-nous enfin parler cette année. C'est ce qu'a du moins déclaré brièvement Hideki Kamiya, de PlatinumGames, lors d'un récent passage dans Arcade Archives. Kamiya - qui est connu pour son amour des jeux classiques - a eu une conversation téléphonique avec le patron de Hamster, Satoshi Hamada. Kamiya a fini par suggérer qu'il pourrait y avoir une mise à jour du statut de Bayonetta 3 et d'autres titres à venir en cours de développement au sein du studio en 2021.Le site Nintendo Everything ayant traduit la discussion initiale du japonais vers l'anglais, nous pouvons en saisir les informations principales :Hamada : Je crois que vous êtes très occupé par de nouveaux projets ?Hamada : Je vois.Hamada : (riant hystériquement) Ah, alors c'est comme ça, hein ?Hamada : Je t'ai eu ! Merci pour le commentaire.Hamada : Je l'espère aussi ! J'aimerais vraiment vous voir réussir à faire des jeux AAA. En attendant, nous allons nous concentrer davantage sur les jeux classiques.Outre Bayonetta 3 et Projet G.G., Kamiya travaille sur un autre titre de PlatinumGames à venir, en tant que directeur.