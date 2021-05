News Sturmwind Ex (Switch)

Développé pour la Jaguar initialement puis sortie sur Dreamcast, voici une version aux goûts du jour qui est sorti sur les consoles d'aujourd'hui, Nintendo Switch incluse. Le titre était disponible sur l'eShop depuis le 8 novembre 2019 pour 12,99 € et reçoit les honneurs de deux éditions physiques (une standard et une collector) sous la houlette de Pix'n Love Games.

Jouez en mode Mission sur 16 niveaux où vous pouvez sauvegarder votre progression à chaque niveau terminé ou en mode Arcade sur 6 niveaux et sans la possibilité de continuer la partie en cas d'échec.









2 modes de jeu différents : Mission et Arcade16 niveaux 3 niveaux de difficulté Différentes armes disponibles. Des armes, des drones à améliorer et différentes formations d'armes et de drones. D'autres super-armes, comme le super rayon et les bombes intelligentes. Plus de 20 boss à affronter Des centaines d'ennemis différents Des réalisations, des scores à battre et des statistiques de niveau Une interface utilisateur personnalisable. Caractéristiques :

Soyons clair, Sturmwind Ex en met plein la vue visuellement avec des arrières plans ultra travaillés. Mais on vous conseille fortement d'y jouer d'abord sur télévision car avec tout ce qui s'affiche à l'écran, vous risquez de vous y perdre en lisibilité au niveau de l'action et de vous faire surprendre par des éléments de décor dont on ne sait pas toujours sur quels plans ils se trouvent. Hormis cet aspect, c'est du tout bon pour les amateurs de shoot.







Du côté gameplay, trois tirs différents qui qui interviennent comme défense et attaque, chaque tir disposant de ses propres caractéristiques (forme, rayon d'action), ce qui vous permettra de basculer d'un tir à l'autre selon le contexte de l'action. On retrouve également la classique super bombe, divers bonus à récupérer en tirant dessus, la possibilité de réaliser des chains en abattant l'intégralité d'une vague ennemie. 16 stages répartis sur 7 niveaux différents, cela vous donne une durée de vie tout à fait honorable pour le genre/







Je veux la version physique !



STURMWIND EX Trailer édition physique Nintendo Switch - PIX,N LOVE GAMES 05/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous donc sur le site de l'éditeur ce jeudi 6 mai pour obtenir tous les détails et les tarifs. Et si vous êtes fans de shoot, notez la sortie du numéro 34 de Pix'n Love , avec un gros dossier sur la saga R-Type, dont le nouvel opus arrive.









Né de quelques expérimentations scientifiques, le shoot'em up envahit les salles d'arcade dès les années 1970 pour continuer sa folle course dans les foyers. Pierre angulaire venant compléter l'édifice, R-Type sublime le genre en 1987 et affiche sa folle démesure. Aussi grandiose que précis, d'une incroyable justesse, le titre d'Irem surclasse tout ce qui se fait, triomphe d'une concurrence appartenant désormais au passé, pour mieux régner de tout son poids. Décors organiques, boss aux mensurations démentes, gameplay d'une précision absolue. R-Type donne ses lettres de noblesse à ce genre si prisé, mais éculé.



Afin de couronner le Roi, Raphaël Lucas embarque dans son R9-A et vous propose une rétrospective de la série, pour laquelle il a interviewé Kazuma Kujo, producteur de R-Type Final. Un voyage inoubliable aux confins de l'Univers, et au-delà...

--------------------



Retrouvez au sommaire de Pix’n Love #34 :



Génération rétro



- Streets of Rage 4 : la francophonie du combat de rue (interviews de Ben Fiquet, Cyrille Imbert, Cyrille Lagarigue, Jordi Asensio, Beausoleil Samson-Guillemette, Olivier Derivière, Jasper ‘Groundislava’ Patterson et Cristobal ‘Das Mörtal’ Córtes)

- Double Kick Heroes: highway to Hellfest (interviews de David Elahee, Frédéric Motte et Guillaume Breton)

- Pascal Jarry : les belles heures de la PlayStation (interview de Pascal Jarry)

Dossier

R-Type (interview Kazuma Kujo)







Micro

- Age of Empire : la guerre de Troie douze

- Vroom : plus rapide que le point mort (interviews de Jean-Luc Langlois et Daniel Macré)







Console

- Pokémon 2 : le prototype exhumé

- Resident Evil 3 : "Tu connais le sens du mot némésis ?"

- The Drift : l'ancien nom de code de Splinter Cell (interview de François Coulon)