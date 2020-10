News Super Nintendo World

ゆにば に きてる pic.twitter.com/kuGsjOCGuf — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) October 15, 2020

Takashi Mochizuki, journaliste pour Bloomberg couvrant l'actualité de Nintendo Co Ltd au Japon, a eu la chance d'être invité à l'inauguration du Mario Cafe & Store qui doit ouvrir vendredi dans la rue principale d'Universal Studios Japan. Et comme c'est un type super sympa, il a relayé sur les réseaux sociaux des photos de l'inauguration à laquelle il a pris part :Ces photos sont intéressantes à plus d'un titre : d'une part, il nous permet de découvrir la belle fête organisée en présence des mascottes Mario et Luigi, avec cotillons et serpentins. D'autre part, il nous permet de découvrir l'offre commerciale du Mario Cafe & Store, en termes de crêpes, de smoothies et boissons fraiches, et bien entendu en termes de produits dérivés exclusifs.Les fans vont en effet pouvoir choisir entre des produits Mario, Luigi et Peach, comme le montrent ces quelques photos :Toutes les photos de cette actualité sont (c) Takashi Mochizuki.Source : Twitter via NintendoEnthusiast