News Kaze and the Wild Masks (Switch)

Prometteur sur le papier même si nous n'avons pas eu la chance de le recevoir pour le moment dans nos mains, les aventures de type plateforme d'une lapine respire à plein nez l'esprit des plateformers des années 90, période 16 bits.

Cinq monde à parcourir avec une difficulté plus que progressive, où vous devrez courrir, sauter, vous balancer et glisser afin de ramasser divers objets à collectionner éparpillés sur l'écran. Et il y a de quoi faire, entre pierres précieuses, médailles, le tout pour débloquer des illustrations contextuelles, permettant de faire avancer le récit de Kaze à la manière d'un livre d'images. A noter que le jeu se passe intégralement sans texte ou paroles, seules les images vous permettent de comprendre l'histoire.