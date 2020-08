Mise à jour du 19 août 2020

Fornite en croisade contre Apple et Google





Epic Games a lancé depuis quelques temps sur PC, avec un joli succès, le Epic Store, pour concurrencer Steam. Un combat qui fait le plaisir des possesseurs PC qui, chaque semaine, peuvent récupérer gratuitement un ou deux titres de grande qualité en général, gratuitement (et que l'on peut conserver à vie et non pour une période donnée). On a ainsi vu Civilization VI, un Borderlands 1 et préquel, et même GTA V gratuit pour une durée limitée, les offres continuant actuellement.





Mais désormais, le combat se déplace sur un autre domaine, le marché mobile.En effet, deux géants verrouillent le marché actuellement par leur puissance : Apple et Google. Sur chaque titre que vous achetez sur l'une de ces deux plateformes, Apple ou Google reçoit un certain pourcentage, une commission d'utilisation de leurs services que certains studios jugent parfois un peu trop élevée. Il y a donc chez Epic Games un calcul simple : proposer la possibilité de payer directement ses achats in-games à Epic, avec réduction, pour réduire la commission des deux géants. Tencent étant actionnaire à 40%, on imagine que pour se lancer dans ce combat contre les puissants Apple et Google, Epic Games sait qu'il peut compter sur son précieux allié pour avoir les reins suffisamment solide pour se lancer dans un tel combat.





Ces dernières heures, une réduction de 20% des différentes offres autour des V-bucks a été mise en place, de manière permanente, au sein des versions PS4, Xbox, Switch et PC. Ces réductions ont également été effectives sur les versions mobiles Android et iOS, à condition de passer par le nouveau service de paiement direct mis en place par Epic Games, ce qu'évidemment Apple en premier et depuis quelques heures Google n'ont pas accepté. Non seulement Fornite a été retiré du store des deux plateformes, mais Apple a lancé une action en justice contre Epic Games. Epic de son côté à brocarder Apple en faisant par le biais d'une référence à une ancienne publicité d'Apple, réalisée par Ridley Scott,1984, très inspirée par l'oeuvre d'Orwell, critiquant à l'époque le Big Brother ennemi de l'époque, IBM.





Une suite qu'il sera très intéressant de suivre, car Epic Games semble bien décider de ne plus accepter de payer les commissions de 30% de chaque transaction effectuée sur Apple Store ou Google Play, cette part étant jugée beaucoup trop haute, les deux géants ne sont clairement pas prêt à abandonner cette manne financière qui a permis leur richesse actuelle et compte bien, en bloquant les mises à jour du jeu et donc les futures saisons de Fornite, faire rentrer dans le rang Epic Games, avant que cette grogne ne fasse tâche d'huile auprès d'autres éditeurs (on pense notamment à Niantic et Pokémon Go, ponctionné au même niveau). Comme on peut le voir, la maîtrise des plateformes numériques de ventes (avec la création de système alternatif moins couteux), va faire l'objet d'une lutte féroce durant ces prochaines années.







Phil Spencer aime Nintendo et le redit dans Animal Talk







Même si cela ne veut pas dire un rapprochement plus important entre les deux compagnies, le combat sur les marchés des consoles devant être relancé avec l'arrivée en novembre 2020 de la puissante XBox Serie X, il n'empêche que M Spencer espère toujours voir à l'avenir Nintendo rester présent sur le marché et apporter sa petite participation personnelle au marché. Beaucoup de tact et de respect vis à vis d'un géant face à un concurrent qui n'empiète pas au final son marché, on se doute que le langage sera différent vis-à-vis du concurrent direct Sony, même si Phil Spencer reste en général fair-play. Une conversation que vous pouvez retrouver sur la chaine Twitch de Garry Whitta ici (vous pourrez regardez aussi certaines portions de l'émission qui vous intéresseront spécifiquement), l'intégralité du Animal Talk pouvant également être regardé sur la chaine Youtube de Garry Whitta ci-dessous :



Même si Phil Spencer rêve toujours de voir tourner un jour Mario sur une Xbox (et que les fans espèrent voir arriver Master Chief dans le set de combattants de Super Smash Bros Ultimate), la réalité sera plus mince. Mais en continuant la collaboration via des solutions cross-plateforme comme pour Minecraft et peut-être d'autres accords, les gagnants de cette bonne entente restent les joueurs.







De notre côté, nous avons apprécié sa proposition graphique pour retouche le héros de Deadly Premonition, actuellement sur Switch. Qu'en pensez-vous ? A noter que des fans se sont amusés à imaginer à quoi pourrait ressembler halo Infinite sur Nintendo 64. Évidemment, le nouveau maître étalon que l'on espère pour l'avenir de la franchises Halo, devant sortir courant 2021, ne pourrait pas tourner dans les mêmes conditions sur l'ancienne console de Nintendo, ni même sur Switch. Mais la proposition de l'artiste Hoolopee est intéressante.De notre côté, nous avons apprécié sa proposition graphique pour retouche le héros de Deadly Premonition, actuellement sur Switch. Qu'en pensez-vous ?

i remastered York from Deadly Premonition a lil bit, just for fun



the difference wasn't as big as I expected. His original model is surprisingly high poly!@Swery65 #b3d #eevee #deadlypremonition #deadlypremonition2 pic.twitter.com/ed2f9o8SdL — David (@Hoolopee) August 11, 2020

Zoids lance sa promotion au Japon Nous l'avons déjà évoqué dans nos colonnes, un nouvel opus de la franchise arrive au Japon cet hiver 2020 sur Nintendo Switch, nommé Zoids Wild Infinity Blast. Une démo est accessible via un code se trouvant dans le numéro de septembre de CoroCoro Comic.





We Are Doomed disponible sur l'eShop Switch depuis hier C'est la fin de semaine et parmi les nouveaux titres, un jeu de shoot rapide et psychédélique est disponible en promotion de lancement à 5,90€ au lieu de 6,99 € jusqu'au 20 août 2020. Ce titre a été présenté une première fois en 2014 et est donc un portage sur les consoles actuelles. Le titre est édité par Vertex Pop Inc. et ne permet le jeu qu'en solo.



On rentre immédiatement dans l'action dans ce titre d'action arcade, avec 30 vagues d'ennemis, et un super tir destructeur appelé Superbeam dans un décor fluo électronique, une petite récréation festive avant de se lancer dans un titre un peu plus costaud. Un titre poids plume de 83 Mo, à l'ambiance sonore assez apaisante, dont voici la bande-annonce :





Une petite vidéo de gameplay plus importante , Voici la réalisation partagée par Handled Players.



C'est le gros mouvement de ces dernières heures, même si cela ne concerne pas directement le jeu que vous pouvez jouer gratuitement sur Nintendo Switch. Il préfigure cependant les nouveaux affrontements des grands plateformes pour conserver leur hégémonie.Comme prévu, le patron de Xbox est passé dans le talk-Show Animal Talk et a redit son admiration pour la firme japonaise et son importance dans l'histoire du jeu vidéo, confirmant que Nintendo reste une référence (il évoque même la notion de "joyau") qu'il faut protéger.