Pokemon Cafe Mix - De nouvelles étapes ont été ajoutées et un événement autour d'Ectoplasma est en cours.

Si vous n'avez pas encore testé Pokémon Café Mix, c'est un jeu de puzzles "free to start" donc gratuit pour être joué mais comprenant des microtransactions pour avancer plus vite, disponible sur Nintendo Switch et mobiles. Le but est simple, il faut relier des pastilles de Pokémon pour les faire disparaître et ainsi vous préparez des recettes pour les Pokémon qui viennent manger dans votre Café, d'où le nom du jeu, de manière à les faire revenir régulièrement, voire les recruter. Selon le Pokémon, les compétences sont différentes pour concevoir les recettes.



Si vous en aviez fait le tour, vous serez heureux d'apprendre que plus de 30 nouvelles étapes ont été ajoutées au jeu et sont disponibles dès à présent. A noter qu'un événement Client spécial de Gengar est également en ligne. Gengar, que l'on connait sous le nom d'Ectoplasma chez nous, sera disponible pour être recruté en tant que client spécial jusqu'au 5 mai 2021.



Pokémon Café Mix - 35 Minute Playthrough [Switch] (Handheld Mode) 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Le très attendu R-Type Final 2 reçoit sa première note sur Famitsu

Avec une notation correcte mais sans plus, R-Type Final 2 reçoit sa première note (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/7. Globalement on salue le travail graphique dans les niveaux et la qualité du gameplay mais peu de révolution. Il n'empêche que les amateurs de shoot'em up l'attendent avec grande impatience.

N'oubliez pas qu'une démo du jeu est disponible sur l'eShop.



R-Type Final 2 | Nintendo Switch Gameplay 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouvelle mise à jour pour Among Us

Le titre passe désormais en version 2021.4.2 sur Switch. Elle vise principalement à apporter quelques améliorations et ajustements.

Among Us fait partie de nos petits jeux coup de coeur du moment et a fait l'objet de quelques sessions PN. Pas cher, il vaut vraiment le coup et on vous redonne la petite vidéo que RYoGA avait effectué autour de ce jeu.



Découverte : Among Us (Switch) 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tetris 99 passe en version 2.2.0

Tetris 99 a reçu également une nouvelle mise à jour, Nintendo vient de publier la version 2.2.0, qui permet notamment d'échanger certains thèmes d'événements contre des tickets de jeu.



Vous trouverez ci-dessous les notes complètes du patch :



Fonctionnalité

Vous pouvez désormais échanger certains de vos thèmes d'événements téléchargés précédemment (Thèmes spéciaux) contre des tickets de jeu en utilisant le menu Personnaliser. Chaque thème d'événement vaut 30 tickets.







Aperçu

Le gameplay a été amélioré en corrigeant quelques bugs supplémentaires.



Notez bien que cette mise à jour apporte quelques contraintes. Elle reste compatible avec la version 2.1.0 via le réseau local (Local Arena) mais est désormais incompatible avec les joueurs restés en version 2.0.0 ou antérieure via le réseau local. Pensez donc à vérifier votre version et à la mettre à jour le plus rapidement possible. Continuez vous à jouer beaucoup à Tetris 99 malgré l'arrivée de Pac-Man 99 ? N'hésitez pas à laissez vos commentaires sur le forum ou sur notre Discord.





Vous trouverez ci-dessous les notes de patch complètes :- Flux de connexion au compte significativement retravaillé.- Plusieurs utilisateurs peuvent désormais se connecter sur le même appareil.- Mise à jour graphique du texte- Traductions mises à jour- Diverses corrections de bugs