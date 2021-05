Le Salon Gamescom 2021 : du live mais toujours à distance.

Pour la seconde fois, le grand salon européen estival, qui se déroule au centre de conventions Koelnmesse à Cologne, n'accueillera pas le public. Jusqu'à présent, l’organisme German Games Industry Association (GGIA) hésitait à mettre en place une formule hybride entre présentiel et virtuel mais les risques liés autour de la pandémie ont été jugé encore trop important pour le moment.





Koelnmesse et game - l'association allemande de l'industrie des jeux - ont décidé de faire de la gamescom 2021 un événement entièrement numérique. Cette décision a été prise après de longues discussions avec les partenaires et les exposants. Ainsi, les organisateurs tiennent compte de la situation actuelle, dans laquelle trop d'entreprises ne peuvent pas participer à des événements physiques cette année en raison du développement encore difficile. De cette manière, ils répondent également au fort besoin de sécurité de planification des partenaires. Cela signifie que la gamescom 2021 se tiendra exclusivement de manière numérique et gratuite pour tous les fans de la gamescom. En 2020, la gamescom a célébré de nombreux succès : Plus de 100 millions de vues de vidéos, tous formats et canaux confondus, plus de 50 millions d'utilisateurs uniques de 180 pays et 370 partenaires de 44 pays. Forte de ce succès, l'offre numérique est désormais encore élargie.



Rendez-vous est donc donné sur Internet, du 25 au 27 août 2021, pour une diffusion de nombreuses conférences gratuites et une soirée d'ouverture, intitulée Opening Night Live, à nouveau animé par son maître de cérémonie Geoff Keighley.

Les fans de jeux vidéo du monde entier peuvent déjà se réjouir et bien noter la date de l'Opening Night Live de cette année. Après le grand succès de l'année dernière, l'intérêt des développeurs est énorme pour pouvoir présenter leurs premières mondiales pendant l'ONL cette année, nous aurons donc un rôle important à jouer pendant ce salon Gamescom 2021, a-t-il déclaré.

Peer Schneider, directeur du contenu d'IGN indique :





Que ce soit en personne à Cologne ou sous forme numérique, la gamescom est un moment fort annuel pour notre équipe ! Toute l'équipe d'IGN est enthousiaste et prête à faire découvrir à la communauté des joueurs des jeux passionnants, des nouvelles, des interviews de créateurs et des heures de nouveaux jeux en août. Il n'y aura pas de meilleur moyen de célébrer les plus grands jeux de l'année - et au-delà - que la gamescom 2021.

Le portail regroupant le contenu diffusé sur Internet a été repensé sur le plan du contenu et de la technique pour mieux satisfaire ses nombreux utilisateurs : une interface améliorée, des horaires personnalisés ainsi que de multiples diffusions en direct, des événements, des spectacles et des informations sur tous les jeux et les partenaires de la Gamescom.







Avant la tenue du salon pour le public, les professionnels de l’industrie seront invités à assister au devcom, le mardi 23 août. Les organisateurs nous promettent un programme alléchant et la création d’une plateforme d’affaires évoluée pour l’industrie du jeu vidéo.











Nightmare Busters: Rebirth revient d'outre tombe 25 ans après sa tentative de sortie avortée sur Super Nintendo Il est excitant de voir que certains projets que l'on pensait définitivement enterrés finissent tout de même par retrouver le chemin de la lumière. Dans notre cas, il faut remonter assez loin en arrière car Nightmare Busters est un projet qui devait sortir sur Snes, il y a plus de 25 ans (1995). Prometteur, le projet a malheureusement dû être avortée par son équipe de développement, le développeur Arcade Zone ayant rencontré de graves problèmes financiers qui ont mis un terme au projet. Un destin rocambolesque avait suivi, on vous conseille de consulter la vidéo suivante de l'épisode 62 de "Les Oubliés de la Playhistoire", un numéro consacré justement à ce fameux Nightmare Busters (SNES).

Si on ne sait pas par quelque miracle le projet a fini par refaire surface, c'est désormais Pix’n Love Games et Aurora Game Studio qui s'occupent de reprendre le concept du jeu en le réactualisant suivant les standards modernes, à la fois sur PC et Consoles.



L'éditeur Pix'n Love présente ainsi le jeu :





Plein à craquer d’action frénétique, Nightmare Busters: Rebirth est un jeu en 2D du genre run n’ gun dans la plus pure tradition des jeux d’arcade. L’histoire suit les péripéties de Flynn et Floyd, deux frères lutins qui pourchassent des cauchemars à travers six environnements variés et colorés. Au cours de leur aventure, ils tenteront de déjouer les plans du diabolique Tyrant ! Le jeu est présentement au stade de pré-production et devrait entrer en production sous peu. Nous ne savons pas encore sur quelles consoles Nightmare Busters sera distribué, mais nous avons bon espoir que la Switch sera sélectionné, du fait du contexte historique du jeu qui devait sortir initialement sur une console Nintendo.







Les images qui précèdent peuvent ne pas refléter les versions finales mais s'annoncent déjà de qualité et colorées. Voici quelques détails supplémentaires partagées sur le jeu :

- Interface, bande-son et graphismes entièrement refaits

- Animation traditionnelle dessinée à la main

- Conception de niveau repensée

- Difficulté graduelle et réajustée

- Coopération

- Plusieurs nouveaux modes ajoutés : Speedrun, Ultimate, Museum, etc.





Un titre à suivre !



Baldur's Gate: Dark Alliance : une sortie surprise ce 7 mai Eh oui, on se réveille et on se dit : mince, un portage de Baldur's Gate qui est annoncé quelques heures avant sa sortie et une disponibilité dès aujourd'hui. Voilà de quoi coincer votre planning du week-end bien huilé. Baldur's Gate est pour votre serviteur un titre culte mais qui a tout de même vieilli. Après que les deux premiers opus soient édités sur Switch (un achat personnel repoussé, faute de temps, mais après avoir joué des heures aux éditions originales sur PC ce n'est pas trop grave), voici que l'opus Dark Alliance débarque sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, pour 29,99 €. Si on fera l'impasse sur la console Nintendo de la nouvelle résolution 4K, le jeu peut se montrer plaisant en coop. On va tenter de mettre la main sur la bête pour se faire une idée de la qualité du titre.

Baldur's Gate: Dark Alliance - Official Launch Trailer 05/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

RiMS Racing se veut une simulation particulièrement réaliste, notamment sur les paramètres mécaniques de votre bolide. Le mode Carrière se veut particulièrement détaillé à ce niveau, puisque vous pourrez collaborer avec l'équipe R&D afin d'améliorer au mieux les performances de votre moto suite à l'analyse des données de vos courses (vous pourrez rentrer dans les paramètres de pas moins de 500 pièces). Si les graphismes devraient à nouveau obtenir une qualité élevée sur les plateformes concurrentes, on espère avoir un résultat convenable sur Switch et surtout une bonne fluidité d'ensemble.





10 circuits officiels licenciés et différentes vue de caméra possibles pour se sentir l'âme d'un champion. Rendez-vous le 19 août 2021 pour prendre le guidon de RiMS Racing.

RiMS Racing - Gameplay Trailer 05/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 disponible le 25 juin L'annonce s'est fait attendre mais ce sera finalement le 25 juin 2021 que les possesseurs de Nintendo Switch pourront jouer au portage de ce titre qui devrait clore la franchise.

It’s time to grab your board and ride #Switch with #THPS 1+2 coming to Nintendo Switch™ on June 25th Drop in on-the-go to some of the greatest levels in skateboarding history! pic.twitter.com/T1bXoQEr1s — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) May 5, 2021

Le titre sera à la fois disponible en version dématérialisée et physique. Prix non encore connu pour le moment.



Retrogaming : un patch pour accélérer F-Zero

On termine ce petit Dej PN par un détour retro à destination des fans d'émulation et on salue le travail exemplaire d'un passionné de la Snes, Vitor Vitela . Ce dernier s'est attaqué à un problème bien connu de la console, l'horloge lente de son processeur par rapport à la concurrence de l'époque, la PC Engine 8 bits et bien évidemment la Mega Drive de Sega. Si les cartouches équipées de puces SA-1 ont pu corriger le tir en accélérant certains jeux, d'autres n'ont pas pu bénéficier de ce progrès et ont souffert de ralentissement plus ou moins importants selon la quantité d'informations générés à l'écran.









Le procédé est le suivant, comme l'explique le site MagMO5.com, Vitor Vitela est passé d'un d'un fonctionnement SlowROM (2, 68 MHz) à un fonctionnement FastROM (3, 58 MHz), permettant de rendre le titre plus stable et d'éliminer les ralentissements qui pouvaient survenir lorsque plusieurs véhicules apparaissaient simultanément à l'écran.



F-Zero FULL SPEED? NO SLOWDOWN? NEW FastROM Beta is here! 60fps 05/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Ce patch n'est pas cantonné aux seuls émulateurs, il peut être appliqué à du matériel Snes d'origine, à condition de posséder le jeu d'origine (version US donc, ce qui réduit les probabilités chez nous) et une flash cart. Tout cela nous redonne envie de relancer une petite partie de F-Zero, pas vous ?





On vous souhaite une très bonne journée, la dernière ligne droite avant le week-end pour nombre d'entre vous.







