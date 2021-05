Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de fin de semaine





RWBY: Grimm Eclipse - Definitive Edition est disponible dès à présent Aspyr a donc lancé ce jeudi 13 mai son titre totalement imprononçable aisément RWBY. C'est un hack-and-slash coopératif à deux en local ou à quatre en ligne, basé sur la série de Rooster Teeth, RWBY. Incarnez un des huit étudiants de l'Académie de Beacon (Ruby, Weiss, Blaken Yang et la Team JNPR) et arrêtez les forces maléfiques du Grimm et du Docteur Merlot. Faites équipe avec des amis et sauvez Remnant dans de nouveaux scénarios ou en mode Gantelet de Grimm.

Ce portage Switch regroupe tout le contenu existant apporté par trois années de mise à jour et les DLC, ainsi que huit tenues absolument inédites. Vous pourrez ainsi aisément personnaliser votre style.

Plongez dans le monde de RWBY - Vivez une histoire exclusive et canon, doublée intégralement par les acteurs de la série avec une bande-son originale créée par le compositeur de RWBY.

Triomphe du Gantelet de Grimm et du mode Horde - Prouvez que vous êtes le chasseur ou la chasseuse ultime en éliminant des vagues d'ennemis et en érigeant des tourelles de défense dans des modes de jeu alternatifs corsés.



En voici une petite vidéo de gameplay :

RWBY: Grimm Eclipse - Definitive Edition (Switch) First Look on Nintendo Switch - Gameplay ITA

My Nintendo en Amérique du Nord nous nargue !

Honnêtement, quand on voit que My Nintendo en Amérique du Nord propose des cadeaux bien plus sympathiques qu'en Europe, cela nous donne notre café un peu amer. Regardez ce jeu de pins reprenant l'allure des points platines et points or. Pour les amoureux de Pokémon, vous pourrez vous procurer l'un de ses deux étuis à fermeture éclair transparents, bleu ou vert au choix, waterproof. Comptez 500 points platine pour chaque étui et 800 points pour les pins. En Europe, pour le moment, on doit toujours se contenter de notre lot d'aimants lenticulaires, de notre sac réutilisables Animal Crossing ou de notre ensemble de miniposter Monster Hunter Rise. C'est déjà bien, mais on aimerait vraiment avoir les pins nous aussi !





Rise Eterna recevra deux éditions physiques

UnLimited Set (volume illimité)

Limited Set (1 500 exemplaires seulement)





Recrutez jusqu'à 14 personnages, chacun avec ses capacités uniques, et battez votre pire cauchemar lors de combats épiques. Découvrez une histoire sombre et mature centrée sur la relation entre deux âmes égarées qui tentent de découvrir le sens de leur vie et se battent côte à côte.



FONCTIONNALITÉS

Construisez votre armée: 14 personnages et d'innombrables possibilités de personnalisation. Apprenez des compétences, recrutez des héros uniques et préparez-les au combat. Transformez-les en machines de guerre, l'Empire mérite votre colère.



Artisanat : développez vos personnages avec des pierres précieuses, composées de nombreux ingrédients trouvés lors des batailles.



Une histoire riche : vivez et partagez ces moments critiques dans la vie de Lua et Natheal.



Pour son lancement sur l'eShop, Rise Eterna est proposé à prix cassé (-50%), ce qui nous ramène le titre à 9,99 € au lieu de 19,99 €. Textes en français et 1543 Mo nécessaire pour installer le jeu.

Rise Eterna (Switch) First 23 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA

Outbreak: Endless Nightmares sème le cauchemar le 19 mai

Outbreak: Endless Nightmares déforme le gameplay d'horreur de survie de la série en ajoutant des éléments de gameplay roguelike. Vous devrez explorer, rechercher des fournitures, découvrir des indices et vous frayer un chemin à travers chaque anomalie - chacune étant constituée d'instances générées de manière semi-procédurale où l'environnement et les morts-vivants sont prêts à vous tuer !

Immédiatement après les événements de Outbreak: The Nightmare Chronicles, vous vous retrouvez piégé dans les restes de l'hôpital Arzt Memorial - le centre pour organiser votre inventaire et votre cache de stockage, améliorer votre personnage ou simplement pour prendre une pause avant de vous aventurer à nouveau dans le le chaos. Il y a plus à découvrir dans le monde en plus des hordes meurtrières de morts-vivants - trouvez les journaux éparpillés pour en savoir plus sur l'épidémie et finalement où trouver refuge! Ne pensez pas que la mort peut vous sauver - chaque fois que vous mourrez, vous vous réveillerez pris au piège de ce lien.

Outbreak: Endless Nightmares se concentre sur une rejouabilité extrême en offrant plusieurs options de personnages - chacun avec ses propres capacités, chemins de mise à niveau et plus encore! Chaque fois que vous vous aventurez dans l’anomalie, cela changera et deviendra de plus en plus difficile à mesure que vous gagnerez en puissance. Vous devrez réfléchir soigneusement aux armes, aux objets de guérison et aux autres fournitures que vous apporterez. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver des caches de stockage qui vous donnent accès à votre inventaire étendu et offrent la possibilité de vous réapprovisionner. Mais c'est à vous de rechercher des fournitures dans votre environnement. Si vous manquez ... votre destin est scellé !

Outbreak: Endless Nightmares Nintendo Switch Gameplay

