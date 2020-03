News One Piece: Pirate Warriors 4 (Switch)

Avec toujours comme constante son univers barré et ses personnages haut en couleurs, One Piece: Pirate Warriors 4 revient faire parler de lui peu de temps avant sa sortie européenne fixée le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One (bref tout le monde est servi).





Après avoir mis en avant les personnages de Kaido et Big Mom, de Jinbe et Carrot, puis avoir diffusé une vidéo présentant le mode co-op online de ce muso, voici une nouvelle vidéo se focalisant sur un autre personnage : Cavendish. Pour le moment c'est la vidéo japonaise, nous la remplacerons par la vidéo européenne lorsqu'elle sera disponible.



「ONE PIECE 海賊無双4」キャラクター紹介映像~キャベンディッシュ~ PS4/Nintendo Switch/XboxOne 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous n'aviez pas aperçu les précédentes vidéos, en voici un petit résumé :





One Piece Pirate Warriors 4 - Main Theme (performed by Siena Wind Orchestra) 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



One Piece: Pirate Warriors 4 - Live Action Trailer - PS4/XB1/SWITCH/PC 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu sera disponible au Japon avec un jour d'avance, soit dès le 26 mars 2020.





Source : Bandai Namco via Japanese Nintendo