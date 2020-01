News Samurai Shodown (Switch)

SAMURAI SHODOWN - Switch Trailer (Europe) 22/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SNK et Deep Silver ont enfin fixé la date de sortie du jeu et le rendez-vous est pris pour le 25 février 2020. Si vous attendiez comme nous avec impatience la venue de Mitsuguri et ses adversaires maniant les armes blanches, il ne reste donc plus qu'un petit mois à patienter.Pour rappel, le jeu propose 16 combattants dont 3 nouveaux. Sur Switch le titre pourra être jouer en mode sur table avec un seul Joy-Con par joueur, et si de nouveaux DLC seront de la partie, les joueurs pourront récupérer gratuitement Hisame Shizumaru, personnage issu de Samurai Shodown III.Pour fêter l'annonce de la date de sortie du titre, un tout nouveau trailer a été mis en ligne sur la chaîne YouTube de SNKGame :