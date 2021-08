Nouvelle bande-annonce pour Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !

La distribution d’Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! en France sera assurée par la nouvelle filiale de Microids, Microids Distribution France. Le titre, développé par l'équipe Mr. Nutz Studio, sera disponible le 25 novembre 2021 sur PC, PS4 et Xbox One (compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S) et donc bien évidemment la Switch, en deux versions. Vous pourrez opter pour l'édition limitée ou l'édition collector.



Voici le contenu de cette édition limitée :- Le jeu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !- Un porte-clés- Deux planches de stickers- Trois lithographies

Pour l'édition collector, on rajoute au contenu de l'édition limitée une figurine Astérix de 27 cm. Si vous aviez acquis dans le passé les autres éditions collector des précédents titres Astérix, cela doit commencer à sérieusement remplir vos étagères.





Avec le grand salon du jeu vidéo allemand Gamescom de cette année, l'occasion nous est donnée de découvrir la dernière bande-annonce du jeu. Profitez-en !

Asterix & Obelix : Baffez-les Tous ! l Bande-annonce Date de sortie l Microids & Mr Nutz Studio 24/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Rappelons que le titre proposera un mode coopératif local afin de profiter d'une distribution collégiale de baffes.

