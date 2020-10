News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate - Mr. Sakurai Presents "???" 10/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il faut rappeler que Steve sera un personnage disponible dans le cadre du Pass de Combattants Volume 2, qui inclut déjà Min Min. Quatre personnages seront encore dévoilés dans les mois à venir pour compléter ce vol. 2 du Pass, Steve étant me 7e personnage ajouté en DLC, si on ne tient pas compte de la Plante Piranha qui avait été offerte aux joueurs.



Eh bien voilà, on sait : ce sont Steve et Alex de Minecraft qui seront les prochains personnages à rejoindre le casting déjà incroyable de Super Smash Bros. Ultimate. C'est en effet ce qui a été révélé par Nintendo dans une courte vidéo de 3 minutes consacrée au jeu diffusée ce jeudi 1e octobre sur la chaîne YouTube de Nintendo :Dans cette vidéo, on découvre rapidement les nombreuses possibilités offertes par ce personnage a priori simple, au sujet duquel Masahiro Sakurai nous proposera d'en savoir beaucoup plus dès samedi à 16h30, à l'occasion d'une nouvelle présentation sur laquelle, bien sûr, nous reviendrons.Steve et Alex ont été choisi, a expliqué Masahiro Sakurai, parce que Minecraft est tout simplement le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch. Mais une demande en apparence toute simple comme l'incrustation d'un avatar cubique dans un jeu de baston cache en fait de nombreuses difficultés de développement. Par exemple, il a fallu reprendre tous les stages pour pouvoir y intégrer des blocs, et inutile de dire que l'intégration de l'environnement de ces personnages n'a pas été de tout repos non plus.Il nous tarde, ce samedi, de voir quels ont été les challenges relevés par l'équipe de développement !