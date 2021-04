News Nongunz: Doppelganger Edition (Switch)

Nongunz : Doppelganger Edition est l'édition console retouchée d'un Rogue-like relativement hardcore sorti sur PC Steam en 2017. Ambiance sombre au programme avec de nombreux donjons à parcourir et des créatures cauchemardesques à affronter. Le parti pris des développeurs, le studio Brainwash Gang, est d'aider le moins possible les joueurs. A nous de nous débrouiller pour comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans cette galère, la difficulté du jeu étant particulièrement relevée même si l'édition console bénéficiera d'un rééquilibrage en s'appuyant sur les retours des premiers joueurs.





À chaque manche, vous quitterez un cimetière noir et blanc pour vous retrouver dans un donjon gothique en constante évolution, rempli de cauchemars faits de viscères humains.







La déclinaison console se pare d'un mode Arène où il faudra survivre à une infinité d'ennemis et d'un mode co-op local pour pouvoir jouer avec votre double. Ce qui vous marquera au premier regard, c'est son graphisme en pixel art avec peu de couleurs : du blanc, du noir et du rouge. Votre personnage squelettique va devoir combattre une dizaine d'ennemis différents au sein d'une centaine de niveaux, avec une grande variété d'armes, des objets et de l'équipement à débloquer et à maîtriser. Vous pourrez ainsi profiter d'une vitesse de déplacement accrue et de plus gros projectiles pour votre armement.





Bref, il faudra être habile, obstiné, jouer avec la jauge d'éliminations en chaîne pour gagner en bonus. Du run and gun intense à destination des amateurs avertis en quête de challenge.





Sortie le 6 mai 2021, uniquement sur l'eShop pour le moment. Le jeu sortira également le 5 mai sur PS4 et le 7 mai sur Xbox One et PC.





Nongunz: Doppelganger Edition | Announce Trailer | PC, PS4, XB1 & Switch 20/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube