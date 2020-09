News No More Heroes 3 (Switch)

Le COVID-19 compte un jeu vidéo de plus parmi les nombreux reports dus à la pandémie. En effet, No More Heroes 3, qui était annoncé pour 2020, ne sortira qu'en 2021 : c'est Grasshopper Manufacture, via son responsable Goichi Suda, qui l'a annoncé.Le réalisateur du jeu a en effet expliqué, après s'être excusé pour le report auquel il ne peut se soustraire, que la pandémie a eu un sérieux impact sur le planning de développement du jeu, rendant impossible une sortie au cours de l'année 2020.Il explique que l'équipe fonctionne à plein régime désormais, mais que le retard ne pourra pas être rattrapé : le délai permettra de se concentrer sur la qualité du jeu, et donc de nous offrir une meilleure expérience.Pour mettre un peu de baume au coeur des fans qui seront certainement déçus de ne pas compter sur cette addition au catalogue de la Nintendo Switch, Suda51 a expliqué que Darick Robertson avait accepté de concevoir les illustrations du jeu.Cette annonce tombe à point nommé puisque dans le dernier PNCAST , on émettait justement l'hypothèse d'une sortie de No More Heroes 3 pour venir compléter le catalogue de sorties de la fin de l'année. Raté ! Mais que cette prédiction ratée ne vous empêche pas de venir écouter les mille et une choses intéressantes qu'on évoque dans notre dernier PNCAST, largement consacré aux 35 ans de Super Mario Bros avec un retour sur le Super Mario Direct, et sur l'annonce d'Hyrule Warriors : l'ère du fléau.